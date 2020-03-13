Внук боксёра Али рассказал, что был очень близок с дедом

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Американский боксёр Нико Али Уолш, внук Мухаммеда Али, поделился воспоминаниями о своём деде.
Внук боксёра Али рассказал, что был очень близок с дедом
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«Мы были очень близки. Жили в соседних штатах: он в Аризоне, а я — в Неваде. Очень часто ездил к нему, присылал видеозаписи со спаррингов и битв. Бокс очень нас сплотил», — заявил Али Уолш в интервью RT.

Кроме того, он рассказал о самом ярком воспоминании о великом боксёре.

«Нет какого-то одного. Каждый год на День благодарения мы собирались у него дома, и у меня остались воспоминания о каждом таком празднике. И каждый день рождения деда мы встречали вместе с ним. Собирались всей семьёй. С теплотой вспоминаю каждый из тех моментов», — добавил он.

Ранее Али Уолш признался, что хотел бы посетить Россию.

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