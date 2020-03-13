Внук Мухаммеда Али: с нетерпением жду поездки в Россию

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Внук легендарного боксёра Мухаммеда Али Нико Али Уолш рассказал о приглашении Рамзана Кадырова посетить Грозный.
Внук Мухаммеда Али: с нетерпением жду поездки в Россию
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«Думаю, мы приедем семьёй: мама, папа, брат и я. Жду этого с нетерпением, ведь в России прежде не бывал», — заявил Али Уолш в интервью RT.

Кроме того, он заявил, что хотел бы провести бой в Чечне.

«Подобные решения принимает моя команда. Самому мне очень хотелось бы объездить весь мир, а уж выступить в России было бы вообще здорово», — добавил он.

Али Уолш занимается боксом и в 2020 году намерен провести свой первый поединок на профессиональном уровне.

Ранее главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов поделился ожиданиями от отборочного турнира на ОИ-2020.

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