Внук Мухаммеда Али: с нетерпением жду поездки в Россию

Внук легендарного боксёра Мухаммеда Али Нико Али Уолш рассказал о приглашении Рамзана Кадырова посетить Грозный.

«Думаю, мы приедем семьёй: мама, папа, брат и я. Жду этого с нетерпением, ведь в России прежде не бывал», — заявил Али Уолш в интервью RT.

Кроме того, он заявил, что хотел бы провести бой в Чечне.

«Подобные решения принимает моя команда. Самому мне очень хотелось бы объездить весь мир, а уж выступить в России было бы вообще здорово», — добавил он.

Али Уолш занимается боксом и в 2020 году намерен провести свой первый поединок на профессиональном уровне.

Ранее главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов поделился ожиданиями от отборочного турнира на ОИ-2020.