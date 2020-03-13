Внук Али признался, что хотел бы повторения боя Макгрегор — Мейвезер

Внук Мухаммеда Али, американский боксёр Нико Али Уолш, назвал поединок, который бы ему хотелось увидеть в 2020 году.

«Знаете что? Больше всего мне хотелось бы, чтобы состоялся реванш между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором. Вот это я понимаю», — заявил Али Уолш в интервью RT.

При этом он также назвал интересным противостояние между Мейвезером и чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Знаю, что у Нурмагомедова очень хорошая ударная техника, но он, скорее, борец в партере, поэтому для подобной схватки ему потребовалось бы всерьёз поработать над своим боксированием. В поединке с Мейвезером болел бы за Хабиба», — добавил боксёр.

Ранее Али Уолш высказался о возможном реванше между Нурмагомедовым и Макгрегором.