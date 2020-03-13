Внук Али назвал бойцовский стиль Нурмагомедова идеальным

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Внук легендарного боксёра Мухаммеда Али Нико Али Уолш поделился мнением о возможном реванше между бойцами UFC Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.
Внук Али назвал бойцовский стиль Нурмагомедова идеальным
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«Всё может повернуться как угодно. Для меня бойцовский стиль обоих идеален, так что результат предугадать невозможно. В первой схватке Хабиб доминировал, но исход может быть любым. Но если сражение состоится, обязательно буду следить за ним», — сказал Али Уолш в интервью RT.

Кроме того, он дал прогноз на бой между Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, который состоится 18 апреля в Нью-Йорке.

«Мне нравится Тони, но делаю ставку на Хабиба, поскольку мы уже давно болеем за него. При этом оба — отличные бойцы», — добавил боксёр.

Ранее Али Уолш рассказал, сможет ли повторить достижения деда.

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