Внук Али назвал бойцовский стиль Нурмагомедова идеальным

Внук легендарного боксёра Мухаммеда Али Нико Али Уолш поделился мнением о возможном реванше между бойцами UFC Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

«Всё может повернуться как угодно. Для меня бойцовский стиль обоих идеален, так что результат предугадать невозможно. В первой схватке Хабиб доминировал, но исход может быть любым. Но если сражение состоится, обязательно буду следить за ним», — сказал Али Уолш в интервью RT.

Кроме того, он дал прогноз на бой между Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, который состоится 18 апреля в Нью-Йорке.

«Мне нравится Тони, но делаю ставку на Хабиба, поскольку мы уже давно болеем за него. При этом оба — отличные бойцы», — добавил боксёр.

Ранее Али Уолш рассказал, сможет ли повторить достижения деда.