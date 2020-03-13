Внук Али о легендарном боксёре: он никогда не использовал слово «невозможное»

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Внук Мухаммеда Али и американский боксёр Нико Али Уолш ответил на вопрос, сумеет ли он достичь такого же успеха, как и его дед.
Внук Али о легендарном боксёре: он никогда не использовал слово «невозможное»
  • Reuters

«Думаю, будет глупо сказать, что есть что-то невозможное. Мухаммед никогда не использовал этого слова и был бы не рад, если бы сейчас его произнёс я. Поэтому отвечу, что нет ничего несбыточного. Даст бог, смогу достичь половины того, что удалось моему деду», — заявил Али Уолш в интервью RT.

Он добавил, что начал заниматься боксом, чтобы стать лучшим.

«Сейчас моя цель — стать чемпионом в той весовой категории, которую определю для себя. После этого буду решать, в каком направлении моя спортивная карьера будет двигаться дальше», — отметил он.

Али Уолш намерен провести свой первый бой на профессиональном уровне в 2020 году.

Ранее Али Уолш рассказал о своих отношениях с дедом.

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