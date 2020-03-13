Внук боксёра Али рассказал, каким был его дед в личном общении

Американский боксёр Нико Али Уолш, внук Мухаммеда Али, рассказал, каким запомнил своего деда.

«На ринге он был задиристым и забавным, но как дедушку я запомнил его очень смиренным, заботливым и всё таким же весёлым», — вспомнил Али Уолш в интервью RT.

По его словам, Мухаммед Али оказал на него огромное влияние. Именно его мнение стало решающим при выборе дальнейшего пути.

«Мне снился сон о боксе с участием дедушки, но последовать по этому пути он посоветовал мне по-настоящему. Это было в 2015 году, когда я только начал заниматься боксом. Как-то раз мы сидели с ним в машине, и я показал ему запись со своим спаррингом. Спросил, моё ли это, стоит ли этим заниматься и дальше. На оба вопроса он ответил «да», что и мотивировало меня продолжать двигаться в этом направлении», — рассказал он.

Ранее Али Уолш заявил, что бокс сблизил его с дедом.