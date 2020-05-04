Чемпионат в саду: как лучшие шестовики в мире провели соревнования в домашних условиях

Прыгуны с шестом Арман Дюплантис, Рено Лавиллени и Сэм Кендрикс провели между собой заочные соревнования в домашних условиях. У себя в саду они установили планки на пятиметровой высоте и обустроили дорожки для разбега. В течение 30 минут легкоатлеты должны были совершить максимальное число удачных попыток, чтобы выявить победителя. Дюплантис и Лавиллени поделили первое место с 36 прыжками.

Из-за пандемии коронавируса спортсмены по всему миру сейчас лишены возможности принять участие в турнирах. Однако некоторые из них нашли возможность не только поддерживать форму в домашних условиях, но и посоревноваться. Одни из лучших легкоатлетов на планете — швед Арман Дюплантис, француз Рено Лавиллени и американец Сэм Кендрикс — провели заочные состязания прямо у себя дома.

Для этого каждый из них обустроил в собственном саду импровизированный сектор для прыжков с шестом и провёл видеотрансляцию для зрителей. Действующий рекордсмен мира Дюплантис находился в американском городе Лафайет (штат Луизиана), олимпийский чемпион 2012 года Лавиллени прыгал в Клермон-Ферране во Франции, а двукратный чемпион мира Кендрикс выступал в Оксфорде, штат Миссисипи.

Участники соревнований решили отказаться от привычного формата соревнований из-за технических сложностей. Так, некому было бы передвигать или поднимать планку, а самим спортсменам заниматься этим было бы крайне неудобно. Кроме того, понадобились бы отдельные судьи, чтобы следить за соблюдением всех правил и стандартов. Поэтому прыгуны договорились, что победителем станет тот, кто за 30 минут совершит максимальное число удачных прыжков на символическую высоту пять метров — довольно скромную для таких общепризнанных мастеров. Хотя на первый план в таких состязаниях выходит выносливость, а не техника и концентрация, спортсмены с нетерпением предвкушали, как выйдут на старт впервые за долгое время.

«Я в восторге от того, что снова могу состязаться, особенно с Сэмом и Рено. Мы — раз уж неизвестно, на каких соревнованиях все сойдёмся вновь, — непременно получим удовольствие от этой затеи и хорошо проведём время. Ещё для меня очень важно одержать победу, потому что я не очень люблю проигрывать им», — говорил перед соревнованиями Дюплантис.

Спортсмены раз за разом штурмовали планку у себя на заднем дворе, в то время как их родственники вели счёт удачным попыткам и всячески помогали участникам в их непростой борьбе. Дюплантис и Лавиллени сразу ушли в отрыв от Кендрикса, который делал длительные перерывы между подходами. По итогам первых 15 минут шведский спортсмен вёл с 17 попытками, а его основной соперник из Франции отставал всего на один шаг.

После небольшой паузы, во время которой спортсмены пообщались с ведущим состязаний, испытание продолжилось. Кендрикс по-прежнему безнадёжно отставал, претендуя лишь на виртуальную бронзовую медаль, а Лавиллени сумел на последних минутах сравняться с Дюплантисом, который однажды умудрился сбить планку. В итоге они оба совершили по 36 прыжков и поделили первое место.

The #UltimateGardenClash was a test of stamina and endurance.



See how they got on👇



📰:https://t.co/pvUZwMZgwFpic.twitter.com/0V9I21Uady — World Athletics (@WorldAthletics) May 3, 2020

Ведущий предлагал им провести в секторе ещё три минуты, но французский спортсмен отказался из-за опасения получить травму от переутомления. Дюплантис же в шутку прыгнул ещё один раз и довольный собой показал зрителям листок с числом «37». Естественно, засчитывать эту попытку не стали.

«Я очень скучал по тем ощущениям, которые получал на соревнованиях. Невероятно, но, даже прыгая в своём саду, я чувствовал себя как на важном чемпионате. Было очень волнительно, и я рад, что принял участие в этом. Не стану так соревноваться каждую неделю, но раз в год можно», — поделился впечатлениями Лавиллени.

We have two Kings of the Garden 👑👑



The #UltimateGardenClash pole vault finishes as a tie, with @mondohoss600 and @airlavillenie achieving 36 five-metre clearances.@samkendricks bags bronze with 26 clearances. pic.twitter.com/SHTGyYRcpz — World Athletics (@WorldAthletics) May 3, 2020

Трансляция соревнований собрала больше 96 тыс. просмотров на YouTube, и в комментариях к ней болельщики выражали восторг от того, что снова увидели своих любимцев в деле. Идея проводить такие турниры пришлась по душе и олимпийской чемпионке Катерине Стефаниди из Греции.

«Не думаю, что у меня наберётся достаточно слов, чтобы выразить, как я завидую Дюплантису, Лавиллени и Кендриксу из-за того, что им удалось провести своё «садовое соревнование». Такая прекрасная идея — и такое занятное зрелище!» — поделилась впечатлениями спортсменка.

Международная федерация лёгкой атлетики пообещала продолжить работу над проведением новых соревнований, в которых спортсмены смогут участвовать прямо у себя дома. Вполне возможно, что следующими в очереди будут толкатели ядра — любители этой дисциплины в Великобритании уже проводили виртуальные соревнования между собой.