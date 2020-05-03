Прыжки Нагорного, шпагат Утяшевой на кухне и уроки русского языка Лэнгдона: как спортсмены борются со скукой

Российский теннисист Даниил Медведев показал, как на него влияет самоизоляция, исполнив дуэт со своей собакой. В отсутствие соревнований экс первая ракетка мира Серена Уильямс сыграла матч сама с собой. Двукратная чемпионка Европы Ляйсан Утяшева поделилась необычным рецептом котлет. Пресс-служба «Авангарда» предложила всем желающим взять уроки русского языка у бывшего нападающего команды Яромира Ягра, а экс-защитник баскетбольного ЦСКА Траджан Лэнгдон перевёл несколько фраз с английского. О том, чем ещё занимаются спортсмены на карантине, — в материале RT.

Трюки и альтернативные тренировки

Российский гимнаст Никита Нагорный продолжает участвовать в различных челленджах и выполнять эффектные трюки. На этот раз он решил повторить упражнение из видео, в котором спортсмен делает несколько сальто назад на одном месте с большой скоростью. Трёхкратному чемпиону мира практически удалось сделать то же самое, правда, с меньшей частотой.

В отличие от коллеги, Александра Солдатова придумывает собственные способы поддержания формы, демонстрируя при этом идеальную растяжку. Гимнастка уже неоднократно показывала, как применяет свои навыки в быту. На этот раз она проехалась на самокате, задрав одну ногу на плечо.

Двукратная чемпионка Европы Ляйсан Утяшева уже давно завершила профессиональную карьеру, однако ещё может дать фору более молодым коллегам. Она опубликовала на своей странице в Instagram шуточный рецепт котлет, в который вошли пункты пункты «нарядиться в платье» и «танцевать». К посту прикреплено видео, на котором ведущая садится на шпагат на кухонном столе.

Кроме того, она призвала подписчиц последовать своему примеру и выполнять домашние дела в нарядном виде, а результатом делиться в социальных сетях.

«Ситуация: разметало по кухне. Сегодня только котлеты...», — написала Утяшева.

Гимнастическому мастерству ещё предстоит поучиться защитнику «Крыльев Советов» Дмитрию Комбарову. Он взобрался на детскую горку во дворе, чтобы исполнить сальто. Однако до самого прыжка дело так и не дошло: футболист долго собирался с духом, однако прыгнуть так и не решился.

Если гимнастам не так сложно организовать полноценную тренировку в домашних условиях, то хоккеистам в этом плане приходится гораздо сложнее. Порой мешает не только отсутствие катка, но и члены семьи, у которых иные планы на свободное время.

Защитник «Нью-Джерси Девилз» Пи-Кей Суббан устроил тренировку с клюшкой и мячом для пинг-понга в коридоре своего дома. В этот момент ему навстречу с пылесосом в руках вышла невеста, экс-горнолыжница Линдси Вонн. Между спортсменами завязалась борьба, которая завершилась победой девушки: поверженный хоккеист оказался на полу.

Непросто и экс-первой ракетке мира Серене Уильямс. Вероятно, она настолько соскучилась по теннису, что решила устроить матч, в котором сама же выступила в роли обоих соперниц. Розыгрыш закончился после того, как одна из них не смогла ответить на кручёный удар. После его завершения «теннисистки» обменялись комплиментами.

Альтернативным вариантом тренировок поделился пилот «Формулы-1» Вальтери Боттас. Он поддерживает форму, рубя дрова.

Схожей методики придерживается и полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков.

«Дровосек. Поздравляю всех с 1 Мая. Мир, Труд, Май! За футбол без деревяшек», — написал игрок.

Далеко не всем удалось пережить карантин без травм. Норвежский лыжник Йоханес Клебо опубликовал снимок, на котором его мизинец и безымянный палец перетянуты фиксирующей лентой. Судя по подписи «Упс, я сделал это снова», речь идёт о втором за три месяца переломе. Дело в том, что в начале февраля трёхкратный олимпийский чемпион уже получал аналогичное повреждение, из-за которого ему пришлось пропустить несколько этапов Кубка мира.

Хобби и новые профессии

На самоизоляции многие спортсмены открывают себя с неожиданных сторон. Так, полузащитник «Зенита» Александр Ерохин признался, что начал осваивать кулинарию, на что у него не хватало времени раньше. Он признался, что даже не думал, что у него может что-то получиться.

«Случайно наткнулся на рецепт вегетарианского бананового пирога. С первого раза получилось не как на картинке, но вкусно. Особенно сын заценил — я в пирог немного какао добавил, Федя ел и говорил, что похоже на шоколад», — рассказал футболист в интервью GQ.

Если Ерохин после окончания карантина может смело податься в повары, то его одноклубник Вячеслав Караваев найдёт себя в другом деле. Футболист рассказал, что давно интересуется часами, однако это увлечение, как у многих, не ограничивается покупкой дорогих экземпляров. По его словам, после карантина он планирует начать обучение в школе часового мастерства.

«Там рассказывают, как устроены механизмы, можно даже создать свой экземпляр под руководством мастера. А мне с детства нравится возиться с маленькими деталями, конструировать. Обязательно займусь этим в свободное время, но уже после карантина», — рассказал Караваев.

В учителя русского языка в шутку записали бывшего нападающего «Авангарда» Яромира Ягра. В Instagram клуба появилась запись его гола в матче плей-офф с «Металлургом» сезона-2004/05. Хоккеист включился в обсуждение эпизода и напомнил, что в той встрече он оформил дубль и набрал два очка за результативные передачи, а затем попросил уточнить состав магнитогорской команды. Сделал это он на ломаном русском, используя чешский алфавит.

В ответ пресс-служба «Авангарда» опубликовала отдельный пост, посвящённый комментарию чеха.

«Открываем тетради, записываем число. За проверкой правописания — в комментарии под позапрошлым постом, Яромир преподаёт именно там», — пошутили в команде.

Отличное знание русского языка продемонстрировал и бывший защитник баскетбольных ЦСКА и «Динамо» Траджан Лэнгдон, ныне занимающий пост генменеджера «Пеликанс». Он принял участие в традиционной рубрике Университета Луизианы, в рамках которой необходимо перевести несколько английских фраз на другой язык.

Pelicans GM Trajan Langdon translates common New Orleans phrases into Russian for Translation Thursday!#HomeTeamTV | @ULLafayettepic.twitter.com/BSL5AqfZKo — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) April 30, 2020

Теннисистка Элина Свитолина является большой поклонницей танцев и регулярно делится ими в социальных сетях. Не отстаёт от коллеги и россиянка Дарья Касаткина. Она повторила движения украинки, однако вышло это у неё достаточно забавно.

«Старалась изо всех сил, что скажете, ребят? Взгляд кошки, грация картошки», — поиронизировала Касаткина.

А пилот Ferrari Шарль Леклер во время пандемии занимается привычным для себя делом. Он сел за руль фургона Красного Креста и доставляет продукты пожилым жителям его родного Монако.

Ностальгия и время с семьёй

В связи с отсутствием соревнований у многих представителей мира спорта появилась возможность проводить больше времени с семьёй, чего они обычно лишены из-за плотного графика. Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду показал сыну свой родной остров Мадейра. А главный тренер «Ростова» Валерий Карпин похвастался достижением своей дочери. Супруга специалиста Дарья пыталась научить девочку говорить своё имя, однако та упорно повторяла «папа».

«Очень правильная девочка растёт», — написал Карпин.

При этом его жена в шутку предположила, что скорее станет бабушкой, чем снова родит, так как её образ жизни за последнее время значительно поменялся.

«Купила фартук… Первый раз в жизни. Носки вяжу каждый вечер семье. Варю компоты, пеку шарлотки… Может уже надо ждать внуков, а не сына?», — пошутила Дарья.

Многие придаются воспоминаниям о юных годах и делятся кадрами из этого времени. Так, форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин опубликовал своё фото с подписью «Секс-символ 2000-х». А полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук показал себя в 14 лет. По мнению футболиста, за это время он почти не поменялся.

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба также решил вспомнить детство и собрал игрушечную армию из конструктора.

«Чем себя занять на самоизоляции, помимо занятий спортом и детьми? Собирать Lego-армию. Весёлое занятие. Кто-то собирает пазлы, кто-то что-то ещё, а мы вот… Так и живём», — рассказал Дзюба.

Однако и спортсменам, и болельщикам хочется, чтобы жизнь, а вместе с ней и спорт вернулись в привычное русло. Известный российский актёр Александр Петров признался, что хочет вернуться на стадион. В свою очередь, футболисты и сотрудники ЦСКА приняли участие в «скучающем флешмобе», участники которого рассказывают о том, чего им больше всего не хватает на самоизоляции.

🕊⚒ В День весны и труда хотим вам признаться, что все мы в #ЦСКА очень скучаем по своей привычной работе и, конечно, по полному стадиону болельщиков! 🔴🔵

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Присоединяемся к #скучающийфлешмоб и верим, что скоро всё вернётся на свои места! 👌🏼 pic.twitter.com/fwFqJgp6pt — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 1, 2020

Отсутствие возможности выйти из дома на всех влияет по-разному. Теннисист Даниил Медведев от скуки буквально начал выть. Он опубликовал забавный ролик, на котором «подпевает» своей собаке.