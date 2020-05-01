Губерниев пожелал выздоровления заразившемуся COVID-19 Мишустину

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пожелал выздоровления заразившемуся коронавирусной инфекцией премьер-министру России Михаилу Мишустину.

«Во-первых, желаю нашему премьеру здоровья. И хочу сказать, что все мы под Богом ходим. Коронавирус не разбирает на людей высокого полёта или нет, поэтому я за него переживаю в такой ситуации. Мы с ним лично знакомы, желаю ему выздоровления», — цитирует Губерниева Sport24.

Он также считает, что это лишний повод оставаться дома для всех людей.

«Будем соблюдать самоизоляцию в надежде, что мы переломим ситуацию уже в мае», — добавил Губерниев.

Ранее Губерниев рассказал о звонке тренера «Химок» после его высказывания о клубе.