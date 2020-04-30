Губерниев рассказал о звонке тренера «Химок» после его высказывания о клубе

Короткая ссылка
Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что после его высказывания про футбольный клуб «Химки» ему позвонил главный тренер команды Сергей Юран.
Губерниев рассказал о звонке тренера «Химок» после его высказывания о клубе
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«О, горе мне! И снова гранд-скандал! Высказался в прямом эфире с коллегой Димой Егоровым про ФК «Химки»! Молвил, что негоже в высшей лиге играть за счёт бюджета области и города! И звонит грозный тренер «Химок» Юран! И давай Сергей высказывать!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

По его словам, Юран заявил, что в «Химки» пришли спонсоры и клуб очень хочет попасть в РПЛ.

«Ежели спонсоры — милости просим, но тогда не трогайте областной и городской бюджеты, господа футболисты! Но ведь тронут, и ещё как! С детства за ФК «Химки», но в первой лиге!» — резюмировал Губерниев.

РПЛ, как и большинство европейских турниров, была приостановлена после 22-го тура в связи с пандемией коронавируса.

Ранее Губерниев негативно высказался о возможном расширении РПЛ до 18 команд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить