Роналду прогулялся с сыном по Мадейре во время пандемии

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду прогулялся с сыном по родному острову Мадейра во время пандемии коронавируса.

Спортсмен опубликовал фото с прогулки в своём Instagram.

«Исследую мой остров в лучшей компании», — подписал снимок Роналду.

Итальянская футбольная Серия А была приостановлена из-за пандемии коронавируса, после чего Роналду отправился на родину.

Ранее сообщалось, что Роналду может быть причастен к появлению в прессе информации о повторном заражении коронавирусом своего партнёра по команде Пауло Дибалы.