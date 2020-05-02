Роналду прогулялся с сыном по Мадейре во время пандемии
- © Marius Becker/dpa
- globallookpress.com
Спортсмен опубликовал фото с прогулки в своём Instagram.
«Исследую мой остров в лучшей компании», — подписал снимок Роналду.
Итальянская футбольная Серия А была приостановлена из-за пандемии коронавируса, после чего Роналду отправился на родину.
Ранее сообщалось, что Роналду может быть причастен к появлению в прессе информации о повторном заражении коронавирусом своего партнёра по команде Пауло Дибалы.