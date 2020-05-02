Роналду прогулялся с сыном по Мадейре во время пандемии

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Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду прогулялся с сыном по родному острову Мадейра во время пандемии коронавируса.
Роналду прогулялся с сыном по Мадейре во время пандемии
  • © Marius Becker/dpa
  • globallookpress.com

Спортсмен опубликовал фото с прогулки в своём Instagram.

«Исследую мой остров в лучшей компании», — подписал снимок Роналду.

Итальянская футбольная Серия А была приостановлена из-за пандемии коронавируса, после чего Роналду отправился на родину.

Ранее сообщалось, что Роналду может быть причастен к появлению в прессе информации о повторном заражении коронавирусом своего партнёра по команде Пауло Дибалы.

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