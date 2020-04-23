Тренировки в подъезде, жеребьёвка фруктами и новые челленджи: чем спортсмены занимаются на карантине
- Валерия Васнецова
- © @vasnetsova.lera
Необычные способы тренировок
В условиях карантина спортсменам приходится выкручиваться из ситуации, при которой они не могут полноценно тренироваться. Так, российский легкоатлет Сергей Шубенков лишь изредка выходит на пробежку в родном Барнауле, в остальное время зал ему заменяет собственная квартира. Для занятий в ход идут и балконные перила, и табуретка, которую бегун использует в качестве импровизированного барьера. Чемпион мира 2015 года признался, что в самоизоляции у него стало меньше времени на некоторые привычные занятия.
«Раньше очень часто летал, и чтение было самым обычным и частым занятием, а сейчас больше общаюсь с семьёй и занимаюсь другими делами, стало не до книг! Когда сын спит, могу развлечься компьютерными играми или фильмами», — цитирует Шубенкова «Спорт Экспресс».
Немного легче приходится четырёхкратной чемпионке мира по художественной гимнастике Александре Солдатовой. Она регулярно демонстрирует в социальных сетях, что находится в прекрасной форме, удивляя подписчиков своей растяжкой. В последних опубликованных роликах спортсменка показала, как гимнастки могут пить кофе, читать книгу и открывать ноутбук, а также стильно вставать с кровати.
«Когда проснулся и понял, что идти сейчас некуда. Так что ещё посплю часик-другой», — пошутила Солдатова.
Биатлонистка Валерия Васнецова предложила свою программу тренировок в подъезде. Она подготовила целый комплекс упражнений, направленных на укрепление мышц ног. Спортсменка опробовала их на себе и отметила эффективность таких занятий.
«Наверное, это самая жиросжигающая тренировка, какая только может быть. В условиях самоизоляции можно делать абсолютно различные тренировки и в данном случае подъезд вам в помощь... Количество подходов и повторений варьируйте сами. Но уже после первой серии будете чувствовать жжение в ногах», — рассказала Васнецова.
Благотворительность и забота
Победитель «Тур де Франс» 2018 года Герайнт Томас устроил трёхдневный заезд в своём гараже на специальном велотренажёре. Продолжительность каждого этапа составляла 12 часов. Такое число было выбрано неслучайно: именно столько длится смена врачей в больницах. Необычная тренировка транслировалась в прямом эфире, и все желающие могли пожертвовать деньги на борьбу с коронавирусом. В общей сложности британец собрал более £300 тыс.
«На восстановление мне понадобится неделя отдыха. За трое суток я провёл в седле 36 часов, хотя обычно проезжаю столько за неделю полноценных тренировок. Мой самый долгий заезд на шоссейнике длился 8 часов 20 минут, но тогда мы ехали группой и остановились выпить кофе», — отметил Томас.
Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров также известен своим участием в благотворительных акциях, и пандемия COVID-19 не стала для него помехой, чтобы помочь нуждающимся. В рамках акции, организованной фондом «Спартак — детям» гокипер красно-белых сдал кровь в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.
«Дело в том, что из-за карантина 60% донорской крови не поступает людям, которым она так необходима. Если кто-то из вас хотел давно это сделать, но никак не собрался, то, думаю, это отличный повод в рамках всех рекомендаций прийти и сдать кровь. Я думаю, это многим людям поможет выжить», — заявил Ребров.
В свою очередь, пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова напомнила об одной из важных проблем современности — заботе о природе. В День Земли экс-теннисистка опубликовала ролик датско-исландского художника Олафура Элиассона, посвящённый последствиям аварии на Чернобыльской АЭС.
«Это изображение занимает особое место в моём сердце. Вид из космоса на Землю, в центре которой Чернобыльская АЭС в городе Припять, Украина. Место самой страшной ядерной катастрофы в истории, где редкие и исчезающие виды теперь процветают в отсутствие людей», — написала Шарапова.
Дело в том, что во время чернобыльской катастрофы её родители жили в Гомельской области, значительно пострадавшей от последствий взрыва реактора 4-го энергоблока. Из-за этого семья приняла решение переехать в Нягань, где и родилась Шарапова.
Новые трюки и челленджи
Разнообразить тренировки спортсменам помогают необычные трюки. Так, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заочно посоревновался в жонглировании с форвардом «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. В Twitter Национальной хоккейной лиги болельщикам предложили выбрать лучшего жонглёра, хотя надо отметить, что оба с трудом справились со своей задачей.
Sidney Crosby vs. Alex Ovechkin (@ovi8) in juggling? We may be here for a while... 😂— NHL (@NHL) April 20, 2020
Watch more Puck Personality on the NHL Pause Binge ➡️ https://t.co/D5CMtvNmln and https://t.co/Fw2foY384hpic.twitter.com/VYC01XOa6A
Также Овечкин призвал всех неравнодушных присоединиться к аукциону, средства от которого пойдут на оказание помощи малоимущим семьям. Его участники поборются за возможность встретиться к капитаном «Вашингтона» и провести с ним тренировку.
Куда большего успеха в исполнении трюков достигла теннисистка Анастасия Павлюченкова. Ей удалось повторить фокус известного фристайлера Стефана Боича, отчеканив ребром ракетки мячик для пинг-понга, а затем направив его с отскоком от стены в стакан. Спортсменка также призвала подписчиков делиться своими вариантами креативных тренировок.
К футбольному фристайлу решил приобщиться боец ММА Забит Магомедшарипов. Он показал мастерство чеканки мячом и иронично выразил готовность подписать контракт с одним из клубов. Над коллегой пошутил чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, являющийся поклонником мадридского «Реала».
«Твой уровень — максимум «Барселона», — прокомментировал видео Нурмагомедов.
Представительница ММА Пейдж Ванзант, прославившаяся во время карантина своими пикантными фотографиями, предложила подписчикам повторить необычный трюк. Одной рукой она взялась за стопу противоположной ноги и перепрыгнула через неё, словно продев нитку в ушко иголки.
Многие спортсмены продолжают участвовать в различных челленджах. Так, футболисты Денис Черышев, Наиль Умяров, Константин Кучаев, Иван Обляков и Сергей Пиняев выполнили упражнение, предложенное нападающим «Манчестер Сити» Лероем Зане. За 45 секунд необходимо переступить через тренировочные фишки максимальное количество раз, меняя ноги. Рекорд немца — 100 повторений — удалось побить Умярову и Кучаеву (111 и 120 раз соответственно).
Форвард «Зенита» Артём Дзюба вместе с женой Кристиной присоединились к челленджу для пар. Его цель — выяснить, насколько хорошо партнёры знают друг друга. Участники с закрытыми глазами должны указать на того, кому больше подходит перечисленные определения. Ответы супругов совпали в 21 случае.
Отдых и домашние дела
Во время карантина болельщики получили возможность узнать немного больше о повседневной жизни любимых спортсменов и тренеров. Так, наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп похвастался умением завязывать галстук, которое ему удалось освоить меньше, чем за неделю. Некоторое время назад он также сообщил подписчикам, что приготовил свою первую яичницу-болтунью, а в доме ему поручено отвечать за посудомоечную машину.
👔 Jürgen's goal for the week: Done ✅ pic.twitter.com/oGGyZeTJjb— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) April 20, 2020
Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо спародировал процесс жеребьёвки футбольных турниров у себя на кухне. В качестве шаров он использовал мандарины и яблоки, а на кону стояли различные домашние обязанности, которые предстояло выполнить членам его семьи. Легендарному бразильцу выпало мытьё посуды.
Находят атлеты время и для отдыха. Так, Павлюченкова поделилась фотографией, на которой она прикрывается от солнца ракеткой, а биатлонистка Доротея Вирер показала, как загорает в купальнике.
Похожие кадры можно найти и в социальных сетях эстонской биатлонистки Регины Ойи, хотя она призналась, что вряд ли решилась бы на более откровенную фотосессию для глянцевого журнала.
«Не думаю, что в этом есть что-то плохое, но я другой человек. Хочу оставаться честной к тому, чем я занимаюсь, и чувствовать себя комфортно в том, что делаю», — цитирует спортсменку «Матч ТВ».
Приспосабливаться к условиям карантина приходится не только спортсменам, но и журналистам. Известный комментатор Дмитрий Губерниев показал, как ему приходится вести эфир из дома. На фотографии он практически в одной футболке сидит на кухне перед экраном ноутбука.
«Момент высшей концентрации в прямом эфире! Настоящий ведущий — он и в трусах ведущий! Прямое включение — любовь моя! Всем — здоровья, терпения! Всем — ЗОЖ», — написал Губерниев.
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