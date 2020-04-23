Тренировки в подъезде, жеребьёвка фруктами и новые челленджи: чем спортсмены занимаются на карантине

Российская биатлонистка Валерия Васнецова предложила комплекс упражнений для тренировки в подъезде, бывший нападающий сборной Бразилии по футболу Роналдо спародировал церемонию жеребьёвки Лиги чемпионов, распределяя между членами своей семьи домашние обязанности и используя фрукты вместо шаров, а теннисистка Анастасия Павлюченко исполнила трюк с ракеткой и мячиком для пинг-понга. О том, чем занимаются спортсмены на карантине, — в материале RT.

Необычные способы тренировок

В условиях карантина спортсменам приходится выкручиваться из ситуации, при которой они не могут полноценно тренироваться. Так, российский легкоатлет Сергей Шубенков лишь изредка выходит на пробежку в родном Барнауле, в остальное время зал ему заменяет собственная квартира. Для занятий в ход идут и балконные перила, и табуретка, которую бегун использует в качестве импровизированного барьера. Чемпион мира 2015 года признался, что в самоизоляции у него стало меньше времени на некоторые привычные занятия.

«Раньше очень часто летал, и чтение было самым обычным и частым занятием, а сейчас больше общаюсь с семьёй и занимаюсь другими делами, стало не до книг! Когда сын спит, могу развлечься компьютерными играми или фильмами», — цитирует Шубенкова «Спорт Экспресс».

Немного легче приходится четырёхкратной чемпионке мира по художественной гимнастике Александре Солдатовой. Она регулярно демонстрирует в социальных сетях, что находится в прекрасной форме, удивляя подписчиков своей растяжкой. В последних опубликованных роликах спортсменка показала, как гимнастки могут пить кофе, читать книгу и открывать ноутбук, а также стильно вставать с кровати.

«Когда проснулся и понял, что идти сейчас некуда. Так что ещё посплю часик-другой», — пошутила Солдатова.

Биатлонистка Валерия Васнецова предложила свою программу тренировок в подъезде. Она подготовила целый комплекс упражнений, направленных на укрепление мышц ног. Спортсменка опробовала их на себе и отметила эффективность таких занятий.

«Наверное, это самая жиросжигающая тренировка, какая только может быть. В условиях самоизоляции можно делать абсолютно различные тренировки и в данном случае подъезд вам в помощь... Количество подходов и повторений варьируйте сами. Но уже после первой серии будете чувствовать жжение в ногах», — рассказала Васнецова.

Благотворительность и забота

Победитель «Тур де Франс» 2018 года Герайнт Томас устроил трёхдневный заезд в своём гараже на специальном велотренажёре. Продолжительность каждого этапа составляла 12 часов. Такое число было выбрано неслучайно: именно столько длится смена врачей в больницах. Необычная тренировка транслировалась в прямом эфире, и все желающие могли пожертвовать деньги на борьбу с коронавирусом. В общей сложности британец собрал более £300 тыс.

«На восстановление мне понадобится неделя отдыха. За трое суток я провёл в седле 36 часов, хотя обычно проезжаю столько за неделю полноценных тренировок. Мой самый долгий заезд на шоссейнике длился 8 часов 20 минут, но тогда мы ехали группой и остановились выпить кофе», — отметил Томас.

Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров также известен своим участием в благотворительных акциях, и пандемия COVID-19 не стала для него помехой, чтобы помочь нуждающимся. В рамках акции, организованной фондом «Спартак — детям» гокипер красно-белых сдал кровь в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.

«Дело в том, что из-за карантина 60% донорской крови не поступает людям, которым она так необходима. Если кто-то из вас хотел давно это сделать, но никак не собрался, то, думаю, это отличный повод в рамках всех рекомендаций прийти и сдать кровь. Я думаю, это многим людям поможет выжить», — заявил Ребров.

В свою очередь, пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова напомнила об одной из важных проблем современности — заботе о природе. В День Земли экс-теннисистка опубликовала ролик датско-исландского художника Олафура Элиассона, посвящённый последствиям аварии на Чернобыльской АЭС.

«Это изображение занимает особое место в моём сердце. Вид из космоса на Землю, в центре которой Чернобыльская АЭС в городе Припять, Украина. Место самой страшной ядерной катастрофы в истории, где редкие и исчезающие виды теперь процветают в отсутствие людей», — написала Шарапова.

Дело в том, что во время чернобыльской катастрофы её родители жили в Гомельской области, значительно пострадавшей от последствий взрыва реактора 4-го энергоблока. Из-за этого семья приняла решение переехать в Нягань, где и родилась Шарапова.

Новые трюки и челленджи

Разнообразить тренировки спортсменам помогают необычные трюки. Так, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заочно посоревновался в жонглировании с форвардом «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. В Twitter Национальной хоккейной лиги болельщикам предложили выбрать лучшего жонглёра, хотя надо отметить, что оба с трудом справились со своей задачей.

Sidney Crosby vs. Alex Ovechkin (@ovi8) in juggling? We may be here for a while... 😂



Watch more Puck Personality on the NHL Pause Binge ➡️ https://t.co/D5CMtvNmln and https://t.co/Fw2foY384hpic.twitter.com/VYC01XOa6A — NHL (@NHL) April 20, 2020

Также Овечкин призвал всех неравнодушных присоединиться к аукциону, средства от которого пойдут на оказание помощи малоимущим семьям. Его участники поборются за возможность встретиться к капитаном «Вашингтона» и провести с ним тренировку.

Куда большего успеха в исполнении трюков достигла теннисистка Анастасия Павлюченкова. Ей удалось повторить фокус известного фристайлера Стефана Боича, отчеканив ребром ракетки мячик для пинг-понга, а затем направив его с отскоком от стены в стакан. Спортсменка также призвала подписчиков делиться своими вариантами креативных тренировок.

К футбольному фристайлу решил приобщиться боец ММА Забит Магомедшарипов. Он показал мастерство чеканки мячом и иронично выразил готовность подписать контракт с одним из клубов. Над коллегой пошутил чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, являющийся поклонником мадридского «Реала».

«Твой уровень — максимум «Барселона», — прокомментировал видео Нурмагомедов.

Представительница ММА Пейдж Ванзант, прославившаяся во время карантина своими пикантными фотографиями, предложила подписчикам повторить необычный трюк. Одной рукой она взялась за стопу противоположной ноги и перепрыгнула через неё, словно продев нитку в ушко иголки.

Многие спортсмены продолжают участвовать в различных челленджах. Так, футболисты Денис Черышев, Наиль Умяров, Константин Кучаев, Иван Обляков и Сергей Пиняев выполнили упражнение, предложенное нападающим «Манчестер Сити» Лероем Зане. За 45 секунд необходимо переступить через тренировочные фишки максимальное количество раз, меняя ноги. Рекорд немца — 100 повторений — удалось побить Умярову и Кучаеву (111 и 120 раз соответственно).

Форвард «Зенита» Артём Дзюба вместе с женой Кристиной присоединились к челленджу для пар. Его цель — выяснить, насколько хорошо партнёры знают друг друга. Участники с закрытыми глазами должны указать на того, кому больше подходит перечисленные определения. Ответы супругов совпали в 21 случае.

Отдых и домашние дела

Во время карантина болельщики получили возможность узнать немного больше о повседневной жизни любимых спортсменов и тренеров. Так, наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп похвастался умением завязывать галстук, которое ему удалось освоить меньше, чем за неделю. Некоторое время назад он также сообщил подписчикам, что приготовил свою первую яичницу-болтунью, а в доме ему поручено отвечать за посудомоечную машину.

👔 Jürgen's goal for the week: Done ✅ pic.twitter.com/oGGyZeTJjb — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) April 20, 2020

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо спародировал процесс жеребьёвки футбольных турниров у себя на кухне. В качестве шаров он использовал мандарины и яблоки, а на кону стояли различные домашние обязанности, которые предстояло выполнить членам его семьи. Легендарному бразильцу выпало мытьё посуды.

Находят атлеты время и для отдыха. Так, Павлюченкова поделилась фотографией, на которой она прикрывается от солнца ракеткой, а биатлонистка Доротея Вирер показала, как загорает в купальнике.

Похожие кадры можно найти и в социальных сетях эстонской биатлонистки Регины Ойи, хотя она призналась, что вряд ли решилась бы на более откровенную фотосессию для глянцевого журнала.

«Не думаю, что в этом есть что-то плохое, но я другой человек. Хочу оставаться честной к тому, чем я занимаюсь, и чувствовать себя комфортно в том, что делаю», — цитирует спортсменку «Матч ТВ».

Приспосабливаться к условиям карантина приходится не только спортсменам, но и журналистам. Известный комментатор Дмитрий Губерниев показал, как ему приходится вести эфир из дома. На фотографии он практически в одной футболке сидит на кухне перед экраном ноутбука.

«Момент высшей концентрации в прямом эфире! Настоящий ведущий — он и в трусах ведущий! Прямое включение — любовь моя! Всем — здоровья, терпения! Всем — ЗОЖ», — написал Губерниев.