«Спартак» готов предоставить «Открытие Арену» врачам для борьбы с коронавирусом

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Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб готов предоставить свой домашний стадион «Открытие Арена» врачам для борьбы с пандемией коронавируса.
«Спартак» готов предоставить «Открытие Арену» врачам для борьбы с коронавирусом
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Конечно, мы готовы предоставить наши инфраструктурные мощности для борьбы с пандемией. Учитывая локацию стадиона, возможности прилегающей территории, а также близость транспортных магистралей и общественного транспорта, «Открытие Арена» может использоваться для помощи медикам в различных направлениях», — приводит слова Цорна ТАСС.

Стадион «Открытие Арена», введённый в эксплуатацию в сентябре 2014 года, вмещает 45 360 зрителей.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.

Ранее сообщалось, что РПЛ не исключает доигровку сезона при пустых трибунах.

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