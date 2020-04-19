Тренировка Ромашиной в ванне, танец Вяльбе под Uno и новый имидж Исинбаевой: чем занимаются спортсмены в самоизоляции

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина исполнила фрагмент своей программы в ванне. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе станцевала под песню Uno, с которой группа Little Big должна была представлять Россию на Евровидении. Экс-легкоатлетка Елена Исинбаева кардинально сменила имидж, перекрасившись в сине-фиолетовый цвет. Чем занимаются спортсмены в самоизоляции — в материале RT.

Напряжённые тренировки

В спорте продолжается пауза, связанная с пандемией коронавируса. Атлеты вынуждены поддерживать свою форму в домашних условиях. Капитан «Урала» Артём Фидлер решил привлечь к этому всю семью. Вместе с супругой Екатериной они выполнили отжимания, однако футболист посадил к себе на спину двух дочерей.

«Что делает семья Артёма Фидлера, когда становится скучно», — подписали видео в пресс-службе «Урала».

Продолжил семейные тренировки и теннисист Карен Хачанов. Но если раньше его восьмимесячный сын Давид помогал, находясь на руках у выполняющего приседания отца, то сейчас он выступил в роли наблюдателя.

Некоторым атлетам простых тренировок недостаточно, и они вынуждены приспосабливаться к условиям самоизоляции, исходя из особенностей своего вида спорта. Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина продемонстрировала, как поддержать форму без бассейна. Она выполнила фрагмент своей программы в собственной ванне вместе с дочерью.

Видимо, привлекать детей к тренировкам показалось слишком простым для бойца UFC Фрэнсиса Нганну. В качестве эксперимента он поднял легендарного баскетболиста Шакила О’Нила, чей вес составляет около 150 кг. При этом сам представитель тяжёлого дивизиона весит 116 кг.

«Шакил, а ты не такой и тяжёлый, как я думал. Видимо, именно поэтому ты так летал по паркету», — поделился своими впечатлениями Нганну.

.@Shaq you're not so heavy as I thought 🤣🤣🤣 that's probably why you could fly on the court pic.twitter.com/oUJmVpyYB1 — Francis Ngannou (@francis_ngannou) April 17, 2020

Ещё один способ хоть как-то разнообразить домашние тренировки — применить свои навыки в быту. Например, полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия забросил ногой конфету в стоящий на полу стакан.

Однако особенно хорошо это получается у представителей гимнастики. Александра Солдатова перекинула ногу через плечо и закрыла дверцу кухонного шкафа. Давид Белявский выпил воду, предварительно встав на руки на двух стульях и подняв пластиковый стаканчик ртом. А Никита Нагорный усовершенствовал челлендж с раздеванием, в рамках которого участнику было необходимо снять с себя футболку, стоя вниз головой. Трёхкратный чемпион мира сделал то же самое, исполнив сальто вперёд.

К слову, Нагорный продолжает развлекать своих подписчиков в Instagram вместе с супругой, гимнасткой Дарьей Спиридоновой. Пара решила исполнить эффектный трюк, при этом Дарья встала мужу на спину. Однако это закончилось плачевно: чемпионка мира 2015 года потеряла равновесие и упала.

Судя по всему, никто серьёзно не пострадал, хотя некоторые поклонники начали беспокоиться за здоровье Спиридоновой. Ролик привлёк внимание и коллег гимнастов из других видов спорта.

«Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не вешалось», — прокомментировала пост фигуристка Евгения Медведева.

Между тем бывшая первая ракетка в парном разряде Елена Веснина призналась, что подумывала вновь выйти на корт, однако пандемия не дала ей это сделать.

«Одно дело — просто тренироваться, другое — играть против молодых теннисисток, злых по-спортивному. Я даже немножко помечтала о своём возвращении. Рейтинг у меня заморожен, я номер один в паре. Я могу вернуться в пару и попаду на любой турнир. Но тут началась ситуация с коронавирусом в мире», — заявила Веснина.

Новые таланты

Разумеется, от тренировок иногда нужно отвлекаться, и здесь у каждого спортсмена также свой рецепт. Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба остался под впечатлением от просмотра британского мини-сериала «Война и мир», снятого по одноимённому роману Льва Толстого.

«Столько слёз из-за этого сериала. Советую всем настоящим», — написал футболист.

Несколько дней назад Дзюба поделился списком сериалов, которые, по его мнению, стоит посмотреть на карантине. В него вошли популярные картины: «Друзья», «Спартак», «Доктор Хаус», «Настоящая кровь» и «Как я встретил вашу маму».

Некоторые атлеты во время самоизоляции открывают себя с необычной стороны. Двукратная чемпионка Европы по прыжкам в высоту Дарья Клишина поделилась рецептом испанского супа гаспачо, а полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков похвастался новым навыком.

«Шёл какой-то день карантина... На самоизоляции открываешь для себя много нового. Никогда бы не подумал, что буду много гладить, а тут попробовал — и вроде неплохо получается. Особенно под шансон. Если есть какие-то практические советы, как улучшить утюжный скилл, буду рад», — рассказал Глушаков.

Двукратной олимпийской чемпионке в прыжках с шестом Елене Исинбаевой помогает справиться со скукой смена имиджа. Экс-спортсменка предстала в необычном образе, перекрасив волосы в сине-фиолетовый цвет. Под фотографией она процитировала знаменитую песню группы «Кино» «Хочу перемен!».

Ещё один действенный способ развлечься — присоединиться к одному из челленджей на свой вкус. Тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич вместе с женой Натальей поучаствовал в #CouplesChallenge. Принявшим вызов парам необходимо с закрытыми глазами ответить на вопросы друг о друге, указывая пальцем на того, кому больше подходят предложенные определения. Супруги показали неплохой результат: их ответы сошлись в семи случаях из 14.

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай и его супруга Тамара Горро стали авторами ещё одного парного флешмоба, на этот раз связанного с переодеванием. Девушка надела костюм феи и по мановению волшебной палочки «переодела» мужа в платье и туфли на каблуках. Несмотря на то что на видео футболист не выглядел довольным таким поворотом событий, он призвал всех последовать их примеру.

В России многие решили поддержать группу Little Big, которая должна была представлять страну на международном музыкальном конкурсе «Евровидение», отменённом из-за коронавируса. Сами участники квартета призвали поклонников повторить движения из клипа на песню Uno и поделиться результатом в социальных сетях. Неожиданно к флешмобу присоединилась президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

По-прежнему не теряет популярность и «Домашний кубок» Криштиану Роналду, участникам которого предлагается сделать максимальное количество сгибаний на пресс за 45 секунд. Рекорд самого португальца (142 раза) уже давно пал. Превзойти его удалось и нападающему «Урала» Павлу Погребняку: его результат составил 143 раза.

Над бывшим коллегой по сборной России подшутил Андрей Аршавин, «не поверивший» в его достижение.

«Мне кажется, он видео ускорил. Там Маша, его супруга, ему всё смонтировала. Читер он. Паша не такой быстрый. Он максимум раз пять согнулся за 45 секунд, тем более у него спина больная. Он же потом не разогнулся, наверное», — предположил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Добрые дела

Между тем целый ряд звёзд российского спорта, в том числе теннисист Андрей Рублёв, футболист Роман Павлюченко, хоккеист Никита Задоров, фигуристка Елена Радионова, волейболист Вячеслав Красильников и другие снялись в ролике, призывающем пользоваться средствами гигиены для защиты от болезни.

Некоторые атлеты помогают не только словом, но и делом. Многократный чемпион мира по конькобежному спорту Павел Кулижников выступил в роли волонтёра и помог доставить продукты самой уязвимой категории населения — пенсионерам.

«Маска на месте, перчатки на месте — все меры предосторожности соблюдены. Это самая быстрая доставка продуктов в мире!» — говорится в сообщении Союза конькобежцев России (СКР).

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн записал обращение к четырёхлетнему Арчи Уилксу, борющемуся с раком. Недавно он заболел коронавирусом, однако сумел победить болезнь. Спортсмен выразил радость от того, что мальчик поправился, призвал его слушаться врачей и родителей и продолжать играть в футбол. Стоит ли говорить о том, насколько обрадовался юный фанат «шпор».

Чаще всего спортсмены выступают в роли примеров для подражания и своим примером вдохновляют болельщиков на маленькие и большие свершения. Однако на этот раз всё произошло наоборот.

Пожалуй, одной из самых трогательных историй за время пандемии может считаться акция 99-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, решившего поучаствовать в сборе средств для Национальной службы здравоохранения Англии (NHS). Изначально он планировал пройти 100 кругов вокруг своего дома до 30 апреля, когда ему исполнится 100 лет, собрав при этом 1000 фунтов. При этом Мур передвигается с помощью ходунков.

Мур не только справился с поставленной задачей раньше срока, но и заработал намного больше намеченной суммы — более 13 млн фунтов. Его поступок поразил многих звёзд спорта, включая Кейна, боксёра Энтони Джошуя, Дэвида Бекхэма и других. Они рассказали его историю на своих страницах в социальных сетях, выразив восхищение и благодарность.