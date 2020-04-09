Парикмахер Овечкин, «музыкант» Кержаков и гармонистка Вирер: какие занятия придумывают для себя спортсмены на карантине

Семья бывшего нападающего сборной России по футболу Александра Кержакова спародировала обложку альбома Abbey Road легендарной группы The Beatles. Двукратная обладательница Кубка мира по биатлону Доротея Вирер продемонстрировала, как она научилась играть на ручной гармони. А форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял вызов Михаила Галустяна и сбрил усы и бороду. Чем ещё занимаются спортсмены во время пандемии коронавируса — в материале RT.

Занятия спортом и тренировки с членами семьи

Многие спортсмены не привыкли тренироваться в одиночку, поэтому к занятиям в условиях карантина активно привлекают своих близких. Так, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду показал несколько базовых футбольных упражнений своей девушке Джорджине, которая отреагировала на это с юмором.

«Утка и газель», — пошутила Джорджина, намекая на безупречную физическую форму форварда.

Хоккеист «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко совместил приятное с полезным. Он поставил на ворота своего старшего сына, а сам отработал броски. Разумеется, всё происходило на площадке около их дома, поэтому в полном обмундировании был только юный спортсмен. Мальчику удалось отразить несколько шайб.

Не потерять форму на карантине российскому теннисисту Карену Хачанову помогает восьмимесячный сын Давид. Во время одной из тренировок спортсмен держал ребёнка, выполняя приседания, а затем практически подбрасывал его в воздух. Однако впечатлительным болельщикам волноваться не стоит: от таких упражнений удовольствие получил не только счастливый отец, но и малыш, весело смеявшийся во время занятия.

Нет ребёнка — не беда. Роль спарринг-партнёра легко может выполнить домашний питомец, что продемонстрировал нападающий «Порту» Зе Луиш. Он сыграл в футбол со своим французским бульдогом, с радостью гонявшим мяч, размеры которого едва не превышали его самого. Уроженец Кабо-Верде исполнил несколько финтов, а собака показала, как умеет действовать на «втором этаже». Правда, импровизированный матч едва не закончился плачевно после того, как питомец решил попробовать мяч на зуб.

Необычную тренировку провёл и защитник «Зенита» Данил Круговой, выступающий на правах аренды за «Уфу». Футболист использовал привычные гантели и беговую дорожку, однако в качестве спортивной формы выбрал защитный костюм. Для полноты образа он надел респиратор.

Неожиданные таланты и хобби

Помимо тренировок спортсмены посвящают время другим занятиям, удивляя болельщиков многогранностью своего таланта. Например, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону Доротея Вирер, подробно рассказывающая о своих карантинных буднях, ненадолго сменила винтовку на ручную гармонь. Она поделилась видеороликом, в котором исполняет короткую мелодию. О навыках итальянки можно судить по шуточной подписи «Спустя 15 лет».

Многие представители спортивного мира уже успели продемонстрировать свои кулинарные способности. От коллег не отстаёт и главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. На своём участке он приготовил драники.

«Как же во время такой вынужденной паузы не сделать белорусское народное блюдо драники? Вкус детства. Сегодня у нас хорошая погода. Как-то надо проводить время, что-то надо есть», — рассказал Гончаренко.

Откровенно скучает на карантине хоккеист «Тампы» Михаил Сергачёв. В то время как его девушка экспериментирует на кухне, он предпочитает проводить время за видеоиграми. Однако и это занятие не спасает его от монотонных будней.

«У меня важный вопрос для всех фанатов: как вы справляетесь со скукой? Я пытался рыбачить, но ничего не поймал. Ещё и крем от загара нанести забыл, теперь у меня на лбу белая полоса на следующие 5—7 дней. Не повторяйте моих ошибок», — обратился Сергачёв к подписчикам.

Схожие чувства испытывает и вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме. Футболист признался, что ему непросто находиться в четырёх стенах, поэтому он старается использовать любую возможность, чтобы погулять на свежем воздухе. В настоящий момент он проживает в дачном посёлке, а его дни проходят примерно по одному сценарию.

«Я просыпаюсь, завтракаю, начинаю заниматься спортом, потом обедаю около 13—14 часов, провожу время за просмотром YouTube или кино. Недавно смотрел «Я — легенда», испанский сериал «Бумажный дом», очень понравился «Форд против Феррари». Обычно я не так часто это делаю, но сейчас заняться нечем. Фильмы смотрю на русском, недавно была российская комедия, но не помню, как называется. Из сериалов порекомендую «Побег» и «Мессию», — рассказал Гилерме.

И Сергачёв, и Гилерме вполне могут обратиться за советом к полузащитнику «Динамо» Антону Соснину. По его словам, свободное время, помимо просмотра фильмов и игры на приставке, он уделяет своему достаточно необычному увлечению.

«Стало больше времени на одно из моих хобби — собирать Lego. Читаю «12 стульев» Ильфа и Петрова и изучаю английский язык», — сказал Соснин.

Смена имиджа и новые челленджи

Карантин — время различных челленджей. В одном из них, получившем название #меняйсядома, принял участие нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Принявшим вызов необходимо сбрить усы и бороду, в чём им могут помогать члены семьи. Запустил челлендж, призванный помочь защитить людей от коронавируса, российский шоумен Михаил Галустян.

Хоккеистов нечасто увидишь совсем без волос на лице, поэтому новый образ капитана «Кэпиталз» может прийтись болельщикам по вкусу.

Во время самоизоляции многие решаются на смену имиджа, публикуя результаты экспериментов под хештегом #карантинныйстиль. К набирающему популярность тренду решил присоединиться экс-полузащитник «Динамо» Матьё Вальбуэна. Как и Овечкин, он взялся за бритву и оставил из растительности на своём лице лишь усы.

«Ребята, как думаете, оставить или нет?» — пошутил Вальбуэна.

What do you guys think: should I keep it or not? 😅🤣

Show me your #QuarantineStyle! 👇 pic.twitter.com/spisaRTQTR — Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) April 7, 2020

К сфере моды решил обратиться и нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма. Он попробовал себя в качестве модели, продемонстрировав собственную одежду. В качестве подиума был использован коридор дома.

А вот семья экс-нападающего сборной России Александра Кержакова примерила на себя роли легендарных The Beatles. Футболист вместе с женой и детьми спародировал самую известную фотографию, сделанную на переходе улицы Эбби-Роуд и ставшую обложкой одноимённого альбома. Однако в отличие от оригинала участники новоиспечённого квартета на фото направляются в сторону контейнера, держа в руках по мусорному пакету.

«Как бы выглядела легендарная обложка альбома сейчас», — подписал кадр Кержаков.

Всё же большее количество челленджей в исполнении спортсменов связано с физической нагрузкой и служат напоминанием о том, что не стоит запускать себя, находясь в изоляции. Идея очередного подобного испытания принадлежит лыжнику Глебу Ретивых. Двукратный призёр чемпионата мира 2019 года предложил «отжаться», не используя при этом руки.

Своё непростое, но в то же время весьма полезное испытание запустил и швейцарский теннисист Роджер Федерер. Его участники должны встать максимально близко к стене и попробовать отчеканить от неё теннисный мяч. Однако у этого челленджа есть своя изюминка: тренироваться необходимо в головном уборе.

«Выбирайте шляпу с умом», — посоветовал Федерер.

Он предложил последовать своему примеру не только теннисистам, но и представителям других видов спорта, а также звёздам кино и музыки. Интересно, что одними из первых на его призыв откликнулись футболист Тони Кроос и горнолыжница Микаэла Шиффрин, продемонстрировавшие мастерское владение ракеткой.