«Домашний кубок»: как челлендж Роналду со скручиваниями набирает популярность

Криштиану Роналду, соблюдающий режим самоизоляции, запустил в социальных сетях челлендж, который быстро набрал популярность среди спортсменов. Он предложил побить его рекорд по выполнению упражнений на пресс. Это уже удалось сделать его соотечественнику Рубену Диашу из «Бенфики». Эксперт по фитнесу и правильному питанию Андрей Семешов посоветовал брать пример с португальского футболиста и работать над мышцами живота.

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду запустил в соцсетях новый челлендж, стремительно набравший популярность среди спортсменов. Футболист предложил всем желающим попробовать выполнить весьма непростое упражнение на время и попытаться побить его рекорд.

Испытание, которое Роналду назвал «Домашним кубком», заключается в том, чтобы из положения лёжа на спине попытаться достать руками до поднятых ног максимальное количество раз за 45 секунд. Обладатель пяти «Золотых мячей» продемонстрировал великолепную сноровку — он повторил упражнение 142 раза.

Эстафету Роналду сразу же перехватила фигуристка Евгения Медведева. Двукратная серебряная призёрка Олимпийских игр повторила упражнение во время своего турне по Японии. Правда, результат её оказался значительно хуже — россиянка успела сделать упражнение лишь 44 раза за 45 секунд.

Следующим показать возможности своего пресса вызвался полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев. У него получилось 53 раза, после чего он бросил вызов брату Альберту, своему тренеру Анатолию Тимощуку и одноклубникам — Артёму Дзюбе, Сердару Азмуну и Юрию Жиркову.

Результат Оздоева смог превзойти его коллега по сборной России Юрий Газинский. Игрок «Краснодара» сделал 55 скручиваний за 45 секунд, притом что он успевал завести руки за голову перед каждым следующим повторением. В числе тех, кому Газинский предложил повторить, оказались баскетболист Виталий Фридзон и белорусский футболист Александр Мартынович.

Лучший результат в сборной России показал Николай Комличенко. Форвард «Динамо» сделал 60 повторов, что всё равно составило меньше половины результата Роналду. Вызов также принял Антон Миранчук, но и он оказался далёк от показателей нападающего «Ювентуса» — 55 повторов.

Российским спортсменам-нефутболистам удалось справиться с челленджем гораздо лучше. Всех футболистов затмила российская легкоатлетка Дарья Клишина. Спортсменка, специализирующаяся на прыжках в длину, смогла сжать пресс 97 раз. Ещё дальше пошёл гимнаст Давид Белявский — он успел выполнить упражнение 110 раз.

Рекорд Роналду продержался недолго. Его быстро превзошёл одноклубник Блез Матюиди. Француз за то же самое время совершил на два скручивания больше. А вскоре пало и это достижение. Игрок «Бенфики» Рубен Диаш выполнил упражнение целых 150 раз за 45 секунд. Правда, в выложенном им видео присутствует монтажная склейка, но Диаш выполнял скручивания так быстро, что в истинности его рекорда можно не сомневаться.

По мнению эксперта по фитнесу и правильному питанию Андрея Семешова, запущенный Роналду конкурс является отличным упражнением для работы над прессом. В отличие от других способов накачать живот, этот позволяет добиться максимального эффекта от тренировок.

«Криштиану показывает упражнение, которое акцентировано развивает мышцы брюшного пресса. Кто-то говорит, что для этого нужно закидывать ноги на перекладину либо закреплять ноги и в полной амплитуде поднимают корпус. На самом деле в таких упражнениях мышцы пресса работают постольку-поскольку, а основную нагрузку получают совершенно другие мышечные группы. Пресс, то есть прямая мышца живота, или те самые «кубики», работает в очень маленькой амплитуде и отвечает за сгибание позвоночника, а не за подъём ног или туловища. Для нагрузки пресса это очень классное упражнение. Мышцу очень хорошо нагружать именно в многоповторном режиме, на разрыв, подолгу. Это не обязательное условие, но такой протокол будет эффективным», — сказал Семешов RT.

Тем, у кого не получается приблизиться к показателю Роналду, эксперт посоветовал продолжать качать мышцы пресса, а также постараться выполнять упражнение именно так, как его продемонстрировал футболист.

«Не получается челлендж? Это говорит о слабой прямой мышце живота, хотя если человек более или менее занимается физической активностью, то она должна быть под нагрузкой. Возможно, кто-то не понимает до конца смысл упражнения. Здесь нет задачи поднять корпус, нужно как бы «скрутиться» за счёт мышцы живота, сохраняя маленькую амплитуду, как на видео Роналду. Он хорошо показывает, как надо. Видно, что он не просто так находится в невероятной физической форме. Если сравнить Роналду со многими другими футболистами, то он выглядит как фитнес-модель. Тело такого качества профессиональному футболисту, наверное, даже не нужно, а он явно хочет ещё хорошо выглядеть», — добавил Семешов.