Овечкин сбрил бороду, приняв участие в челлендже

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Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в челлендже против коронавируса под названием «Меняйся дома».
Овечкин сбрил бороду, приняв участие в челлендже
  • Reuters

Овечкин опубликовал видео в своём Instagram, на котором он сбривает свою бороду.

«Принимаю эстафету от Галустяна. Все меняемся, друзья! Передаю эстафету Евгению Малкину, Илье Ковальчуку и DJ Smash», — подписал ролик Овечкин.

На данный момент Овечкин занимает восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ, забросив 706 шайб за карьеру. В текущем сезоне он отметился 48 голами.

Ранее Овечкин выразил благодарность врачам, борющимся с коронавирусом.

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