Овечкин сбрил бороду, приняв участие в челлендже
- Reuters
Овечкин опубликовал видео в своём Instagram, на котором он сбривает свою бороду.
«Принимаю эстафету от Галустяна. Все меняемся, друзья! Передаю эстафету Евгению Малкину, Илье Ковальчуку и DJ Smash», — подписал ролик Овечкин.
На данный момент Овечкин занимает восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ, забросив 706 шайб за карьеру. В текущем сезоне он отметился 48 голами.
Ранее Овечкин выразил благодарность врачам, борющимся с коронавирусом.