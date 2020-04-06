Байка о Брайанте и Джордане, партия Шварценеггера с ослицей и шутка Куницкой: околоспортивные события прошедшей недели

Коби Брайанта посмертно введут в Зал славы баскетбола, Магнус Карлсен придумал шахматный онлайн-турнир, а Арнольд Шварценеггер провёл партию с ослицей. У тренера Валерия Карпина родилась пятая дочь, а экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун готовится стать отцом в 90 лет. Лыжник Никита Крюков признался, что ему предлагали принять допинг, а его бывшему сопернику Петтеру Нортугу скоро установят прижизненный памятник. Главные околоспортивные события прошедшей недели — в материале RT.

Брайанта введут в Зал славы баскетбола

На прошедшей неделе во всём мире вспоминали Коби Брайанта. Выдающийся баскетболист в конце января разбился на вертолёте вместе с дочерью. А теперь пришло известие о его посмертном включении в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита. Торжественная церемония запланирована на конец августа в Спрингфилде. Кевин Гарнетт и Тим Данкан, недавно завершившие свои карьеры,вместе с Брайантом пополнят пантеон мирового баскетбола. А его вдова Ванесса уже назвала грядущее событие вершиной карьеры своего покойного мужа.

He was one of the greatest competitors who stepped on the court and made sure his impact was felt on both sides of the ball. He is ranked 4th on the NBA’s career points list (33,643). We congratulate posthumously 5x NBA Champion Kobe Bryant. #20HoopClasspic.twitter.com/dw9WOlt1Gj — Basketball HOF (@Hoophall) April 4, 2020

Между тем достоянием общественности стала любопытная история из 2005 года. Её рассказал известный журналист Сэм Смит. 15 лет назад наставник «Лос-Анджелеc Лейкерс» Фил Джексон задумал организовать встречу Брайанта с Майклом Джорданом. По задумке тренера, легенда всех времён должен был поделиться опытом с кумиром нового поколения. Однако Брайант, вместо того чтобы слушать наставления, предложил Его Воздушеству сыграть один на один и пообещал разгромить оппонента.

Поединок не состоялся, а атмосфера значительно накалилась. План Джексона потерпел крах.

В апреле Коби появится на телеэкранах

Кроме того, выяснилось, что до своей гибели Брайант успел принять участие в съёмках сериала о «Чикаго Буллз» эпохи 1990-х годов. Канал ESPN представил эксклюзивный трейлер своей работы под названием «Последний танец». В отрывке можно заметить и пятикратного чемпиона НБА. Премьера документальной ленты была запланирована на июнь текущего года, однако из-за ситуации с коронавирусом её перенесли на 19 апреля. Сейчас в интернете пишут, что первое после трагедии появление Брайанта на экране для многих почитателей его таланта станет тяжёлым испытанием.

Несколько дней назад в Instagram-аккаунте Коби появился первый пост после злополучного крушения вертолёта. Ванесса Брайант посвятила сообщение выходу детской книги Брайанта The Wizenard Series: Season One. Данная серия представляет собой сочетание баскетбола и фэнтези. Цель проекта — предложить детям интересный взгляд на уроки жизни через спорт.

Карлсен придумал шахматный онлайн-турнир

Большой любитель баскетбола Магнус Карлсен тем временем придумал способ, как не оставаться без дела в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Из-за необходимости выдерживать карантин не только развлечения, но и делопроизводство стремительно переходят в виртуальное пространство. Посредством видеосвязи проводятся заседания правительств и даже свадьбы.

А гроссмейстер из Норвегии предложил организовать онлайн-турнир. Между прочим, это будут первые в истории соревнования по шахматам такого уровня, на которых участники выступят удалённо. Призовой фонд составит $250 тыс., а первые партии должны состояться уже 18 апреля.

Своё участие в проекте неофициально подтвердили многие статусные гроссмейстеры. Окончательный состав пока не назван, но подразумевается выступление главных звёзд рейтинга ФИДЕ. Вероятно, среди них будут участники прерванного из-за угрозы распространения коронавируса турнира претендентов в Екатеринбурге. В частности, россияне Ян Непомнящий и Александр Грищук, американец Фабиано Каруана, француз Максим Вашье-Лаграв, китаец Дин Лижэн, армянин Левон Аронян и ещё один представитель США Уэсли Со.

В каждом матче соперники проведут четыре партии по правилам рапида. В случае равного счёта им предстоит сыграть армагеддон. По итогам кругового турнира определятся четыре участника нокаут-финала.

Шварценеггер сыграл с ослицей

Вообще шахматы сочли достойным занятием в течение самоизоляции многие именитые персоны. Например, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер сыграл партию с ослицей Лулу. Причём «Терминатор» выбрал себе белые фигуры. Как пояснил киноактёр в своём Twitter-аккаунте, его соперница оказалась не лучшим шахматистом. Попутно Шварценеггер призвал людей полезно использовать на карантине время, проводимое обычно вне дома. Например, можно поучиться игре в шахматы вместе со своей семьёй, добавил он.

Шварценеггеру ответил 13-й чемпион мира Гарри Каспаров. Он признался, что у него нет лошади, поэтому предложил сыграть с тем из пары, кто выиграет две из трёх партий. Каспаров также напомнил, что в 2002 году Шварценеггер смог добиться с ним ничьей, причём действуя чёрным цветом, а в следующем году избрался губернатором.

Гроссмейстер также полагает, что именно ничья с ним вдохновила киноактёра баллотироваться на пост губернатора американского штата в 2002 году.

Норвежцы 31 час бегали по озеру

Лыжники-марафонцы из Норвегии Андерс и Йорген Окланды сидеть дома как все категорически отказались. Вместо этого они с примкнувшим к ним Джоаром Теле установили мировой рекорд по дальности лыжного перехода. Он отныне равен 516 км.

Для реализации этого достижения спортсменам не пришлось уезжать на лыжах в Россию. Все оказалось скучнее: трасса была проложена по снежному покрову озера Йердинген к северу от Осло. Неутомимые лыжники на протяжении 31 часа наматывали круги на шестикилометровой дистанции.

Во время рекордного забега спортсменам помогали два ассистента, выдававшие питание и менявшие инвентарь. Вместе с Окландами часть дистанции преодолела их подруга Теа Крокан Муруд. Она «сломалась» на отметке 347 км.

Сверхдальние марафоны в последнее время стали чем-то вроде флешмоба для хорошо подготовленных лыжников в марте. Старт необычной кампании положил чемпион мира-2019 в марафоне Ханс Кристер Холунн, пробежавший более 200 км за 11 часов. Затем его успех перекрыли Окланды и Теле — 320 км за чуть менее 18 часов. Следом побить рекорд мира попытался Эрик Асдёль. Но ему удалось миновать лишь 376 км, после чего он сошёл с дистанции.

После этого за дело вновь взялись братья Окланды и их приятель Теле. Они поставили задачу улучшить достижение Бьорна Лёккена, который в 1983 году прошёл на лыжах 500 км без единого перерыва на отдых. По словам норвежского комментатора Яна Поста, его соотечественники показали миру границы человеческих возможностей, ведь для успешного преодоления таких расстояний нужно быть сильным не только физически, но и морально.

Нортугу установят памятник

Соотечественник рекордсменов Петтер Нортуг уже завершил карьеру и больше не участвует в серьёзных соревнованиях. Скоро ему установят прижизненный памятник. Завоевание двух олимпийских золотых медалей и 13 побед на чемпионатах мира говорят сами за себя: Нортуг по-прежнему является на родине героем и образцом для подражания.

За работу над двухметровой статуей взялся норвежский скульптор Торе Бьорн Шельсвик. Нортуга отольют в бронзе, после чего изваяние покроют золотом, что было бы логично, или серебром. Мастер ещё не принял решения, как будут расположены палки бегущего лыжника. Любопытно, что недавно Шельсвик был вынужден приостановить свою деятельность на некоторый срок.

Отметим, что Нортуг съездил в Россию, после чего отбывал карантин. В разговоре с журналистами он пояснил, что не собирается умирать, но не возражает против прижизненного увековечивания своего таланта.

Его бывший соперник и тоже олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков, в свою очередь, рассказал, что в 2013 году ему предлагали принять допинг. Однако Никита мужественно отказался и, по его словам, даже не рассматривал такой вариант. Сенсационное заявление он сделал в прямом эфире с журналисткой Марией Командной. Кто конкретно пытался подбить Крюкова на нарушение закона, лыжник не знает. Сказал, что даже не видел этих людей.

У Карпина родилась пятая дочь

Отцом в пятый раз стал тренер «Ростова» Валерий Карпин. У него уже есть две совершеннолетних дочери от первого брака и 30-летнюю внебрачную дочь. Третья супруга в 2018 году подарила ему дочь, которую назвали Дарья, и вот теперь — Александру.

«Вот чем ещё заняться в самоизоляции, как не принятием родов ещё одной доченьки», — написал Карпин в своём Instagram.

Карпин старше своей нынешней избранницы на 19 лет, причём знаком с ней с момента её рождения. Мать Дарьи, которая тоже немного младше знаменитого футболиста, встречалась с ним в подростковом возрасте. Впоследствии несостоявшаяся невеста стала тёщей и подругой матери Валерия Георгиевича. А маленькую Дарью Карпин нянчил на руках.

Тем временем, бывший защитник «Ростова» Мацей Вилюш на днях рассказал о том, как тренер подрался с охранниками аэропорта, чтобы защитить подопечных: к терминалу долго не подавали автобус, спортсмены замёрзли на холоде, а обратно в зал ожидания сотрудники безопасности их не хотели пускать.

«На нашем пути встала охрана и сказала, что назад нельзя возвращаться. В итоге Карпину это жутко не понравилось, и он подрался с охраной. Хорошо, что тогда всё обошлось без полиции. Тренер очень заботился о нас. Думал, чтобы всё для нас было комфортно и чтобы мы не заболели», — поведал польский легионер «Накануне.ру».

Экклстоун станет отцом в 90 лет

2 апреля всех поразил бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун. Он станет отцом в четвёртый раз. Причём рождение мальчика ожидается в тот момент, когда миллиардеру исполнится 90 лет. Его супруге Фабиане 41 год. От предыдущих браков у Экклстоуна три дочери. Младшей Тамаре 35 лет, старшей Деборе — 65.

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Пара соблюдает карантин на собственной ферме под Сан-Паулу. Её территория полностью закрыта для въезда и выезда и контролируется властями.

«Наконец-то у меня будет мальчик! После моего ухода из Формулы-1 у нас с Фабианой было достаточно времени, чтобы попрактиковаться. Мне хочется оставаться в хороших отношениях с женой, даже несмотря на длительную самоизоляцию. К счастью, у нас хватает работы на ферме», — заявил Экклстоун.

А вот боец UFC Яна Куницкая всех обманула. Сначала она сообщила в соцсетях о приостановке карьеры из-за беременности от коллеги по виду спорта Тьяго Сантоса. А потом призналась, что это был первоапрельский розыгрыш.

На упрёк в том, что многие СМИ так и не поняли, что заявление Куницкой являлось шуткой, россиянка ответила достаточно грубо: «Это не наши проблемы». Тем самым она напомнила всем о фразе, произнесённой Андреем Аршавиным после неудачного выступления в финальной части Евро-2012.

Украинский боксёр заразился от россиянина

Украинский боксёр полусреднего веса Карен Чухаджян заявил о заражении гепатитом А. Это произошло во время поединка против россиянина Сергея Воробьёва в Калининграде. Чухаджян тогда одержал победу раздельным решением судей и завоевал титул WBA International. По словам украинца, он заразился от россиянина, причём тот сам не знал о своём заболевании. В начале марте Чухаджян лёг в больницу.

«Я не держу зла, ни в чём никого не обвиняю. Сергей написал мне и сказал, что ему жаль, что так вышло. Чувствую себя хорошо, пью лекарства, придерживаюсь диеты и восстанавливаю печень. Пока мне запрещены тяжёлые физические нагрузки, поэтому следующий бой будет не раньше осени, тем более сейчас бои никто не проводит из-за коронавируса. Моя цель сейчас — восстановиться и вернуться в ещё лучшей форме. Я настроен решительно. К счастью, гепатит А полностью вылечивается. Ещё у меня теперь иммунитет к этой болезни, ищу во всем плюсы», — написал украинский спортсмен в соцсетях.

Как сообщил Воробьёв, его восстановление также займёт полгода. По заверению российского боксёра, у него хорошее настроение, и он не ждёт осложнений в карьере из-за перенесённого гепатита.