Экс-футболист «Ростова» рассказал, как Карпин подрался с охраной аэропорта

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Бывший защитник «Ростова» Мацей Вилюш, который ныне выступает за екатеринбургский «Урал», поделился воспоминаниями о главном тренере клуба из Ростова-на-Дону Валерии Карпине.
Экс-футболист «Ростова» рассказал, как Карпин подрался с охраной аэропорта
  • Мацей Вилюш (слева) / © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

«Мне запомнилось то, что когда мы выходили из гостиницы перед играми в любых городах, болельщики всегда хотели сфотографироваться с нашим тренером. Было видно, что Карпин большая персона», — цитирует Вилюша Накануне.RU.

Он также рассказал о ситуации, когда команда прилетела в Москву на игру с московским «Спартаком» и ждала автобус из аэропорта, а Карпин предложил вернуться в аэропорт погреться.

«Но на нашем пути встала охрана аэропорта и сказала нам, что назад нельзя возвращаться. В итоге Карпину это жутко не понравилось, и он подрался с охраной. Хорошо, что тогда все обошлось без полиции. Тренер очень заботился о нас. Думал, чтобы все для нас было комфортно, и чтобы мы не заболели», — заявил Вилюш.

Вилюш выступал за «Ростов» с 2017 по 2019 год, а в начале этого года перешёл в «Урал».

Ранее экс-футболист «Спартака» Клементе Родригес назвал Карпина отличным тренером.

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