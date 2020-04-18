Баскетболистка сборной США Долсон заразилась коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщает TSN.
«Этот вирус подошёл слишком близко к дому. Моя мама находилась в больнице около четырёх дней. У неё были тяжёлые симптомы, пневмония. Но благодаря команде медицинских работников она теперь дома в безопасности и здорова», — заявила Долсон.
Владелец же «Чикаго Скай» Майкл Алтер отметил, что болезнь спортсменки протекает без серьёзных симптомов.
Из-за пандемии коронавируса были отменены или отложены большинство спортивных мероприятий в мире.
Ранее сообщалось, что отец пилота «Формулы-2» Шварцмана скончался от коронавируса.