Баскетболистка сборной США Долсон заразилась коронавирусом

Игрок женской сборной США и клуба Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Чикаго Скай» Стефани Долсон заразилась коронавирусом.

Об этом сообщает TSN.

«Этот вирус подошёл слишком близко к дому. Моя мама находилась в больнице около четырёх дней. У неё были тяжёлые симптомы, пневмония. Но благодаря команде медицинских работников она теперь дома в безопасности и здорова», — заявила Долсон.

Владелец же «Чикаго Скай» Майкл Алтер отметил, что болезнь спортсменки протекает без серьёзных симптомов.

Из-за пандемии коронавируса были отменены или отложены большинство спортивных мероприятий в мире.

Ранее сообщалось, что отец пилота «Формулы-2» Шварцмана скончался от коронавируса.