Гимнастка Спиридонова упала с плеч Нагорного и набила шишку
- globallookpress.com
Молодые люди решили развлечься у себя дома во время самоизоляции. Дарья должна была запрыгнуть на плечи Никите, но не удержала равновесие и упала на пол.
Видеозапись случившегося она выложила в Instagram.
«Вот и контент подъехал. И смех и грех. Идиоты. Со мной всё хорошо, не переживайте», — подписала Спиридонова свой пост.
Позже она призналась, что при ударе головой об пол набила шишку. Спортсменка призвала подписчиков своего аккаунта не повторять этот челлендж.
Ранее сообщалось, что Ефимова в США переехала в дом с бассейном.