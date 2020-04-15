Гимнастка Спиридонова упала с плеч Нагорного и набила шишку

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Серебряный призёр Олимпиады-2016 по спортивной гимнастике Дарья Спиридонова едва не травмировалась во время челленджа со своим мужем и коллегой по виду спорта, обладателем олимпийской медали Рио того же достоинства Никитой Нагорным.
Гимнастка Спиридонова упала с плеч Нагорного и набила шишку
  • globallookpress.com

Молодые люди решили развлечься у себя дома во время самоизоляции. Дарья должна была запрыгнуть на плечи Никите, но не удержала равновесие и упала на пол.

Видеозапись случившегося она выложила в Instagram.

«Вот и контент подъехал. И смех и грех. Идиоты. Со мной всё хорошо, не переживайте», — подписала Спиридонова свой пост.

Позже она призналась, что при ударе головой об пол набила шишку. Спортсменка призвала подписчиков своего аккаунта не повторять этот челлендж.

Ранее сообщалось, что Ефимова в США переехала в дом с бассейном.

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