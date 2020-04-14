Ефимова в США переехала в дом с бассейном

Знаменитая российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о вынужденном переезде в новое жилье.

Спортсменке, которая постоянно проживает и тренируется в США, пришлось выехать из арендованного дома.

«Нас тут из дома выселяют. Я осталась тут дольше, чем планировала, ведь должна была давно уехать на чемпионат России. Они продержали нас сколько могли, теперь мы нашли другой дом, переезжаем уже в дом с бассейном. Он небольшой, но мне важно чувство воды», — заявила Ефимова в прямом эфире в Instagram Олимпийского комитета России (ОКР).

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