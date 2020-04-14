Кёрлингистка Сидорова рассказала о своём отношении к откровенным фотосъёмкам

Российская кёрлингистка Анна Сидорова рассказала о своём отношении к откровенным фотосъёмкам для печатных изданий.

«У меня была съёмка для Men’s Health и ещё несколько съёмок для журналов спортивной направленности. Но они тоже пытались сделать что-то погорячее. У меня один принцип: я готова сниматься в купальнике, но не в белье. Либо это бельё должно быть каким-то изящным и не супероткровенным», — приводит слова Сидоровой «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что не видит ничего особенного в съёмках в купальнике, поскольку любой может увидеть её в таком виде во время отдыха на пляже.

«Возможно, меня за день на курорте увидит в купальнике даже больше народу, чем потом посмотрит эту съёмку. Это может получиться слегка на грани, но понятие грани у каждого своё. Моя грань? Голой я сниматься не соглашусь. Стринги в сторону камеры — нет», — добавила спортсменка.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова приняла участие в фотосессии для японского журнала.