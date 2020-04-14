Веснина задумывалась о возвращении в теннис до пандемии коронавируса

Олимпийская чемпионка по теннису в парном разряде Елена Веснина рассказала, что до пандемии коронавируса у неё возникали мысли о возвращении в спорт.

«В конце года я начала потихоньку тренироваться: в тренажёрном зале, сама дома. И даже начала немного играть в теннис, хотелось почувствовать удар ракетки о мяч. У меня даже начали закрадываться мысли: «А может, вернуться?» — приводит слова Весниной РИА Новости.

Она отметила, что просто тренироваться — это одно дело, и совсем другое — играть против молодых, по-спортивному злых теннисисток.

«Я даже немножко помечтала о своём возвращении. Рейтинг у меня заморожен, я номер один в паре. Я могу вернуться в пару и попаду в любой турнир. Но тут началась ситуация с коронавирусом», — добавила 33-летняя россиянка.

Веснина не играла из-за травм с лета 2018 года и стала мамой в ноябре того же года. 14 июля она приняла участие в благотворительном турнире в Москве, впервые выйдя на корт после рождения ребёнка.

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