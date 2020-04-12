Павлюченкова сомневается, что теннисный сезон будет доигран

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова высказала мнение о перспективах возобновления теннисного сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

«Неизвестно, что будет с сезоном, сыграем ли вообще в этом году. Я состою в совете игроков WTA, общаюсь не только с игроками, но и с функционерами теннисными, назовём их так. И у меня действительно сомнения по поводу этого сезона. Хотя на данный момент ни один человек конкретно не скажет, что и как будет», — приводит слова Павлюченковой ТАСС.

Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) отменили все турниры, предварительно — до 7 июня. Также из-за пандемии был отменён «Уимблдон».

Ранее WTA объявила о переносе Открытого чемпионата Канады.