Отжимания на руке и ноге, переодевание вниз головой, бритьё налысо: в каких челленджах участвуют спортсмены на карантине

Во время карантина спортсмены по всему миру принимают участие во множестве челленджей. Президент ФИФА Джанни Инфантино показал, как правильно мыть руки, чтобы избежать заражения, а российский гимнаст Давид Белявский снял футболку, стоя вниз головой. Полузащитник «Реала» Эден Азар постригся наголо, а защитник «Спартака-2» Роман Шишкин выбрил эмблему красно-белых на затылке. Бодибилдер Манвел Мамоян установил новый мировой рекорд по отжиманию на одной руке и одной ноге, а Роджер Федерер предложил всем набивать мяч о стену с близкого расстояния, надев шляпу. К каким ещё флешмобам присоединились атлеты — в материале RT.

В условиях карантина из-за пандемии коронавируса пользователи социальных сетей придумывают различные челленджи, бросая вызов друзьям и знакомым. Спортсмены в самоизоляции скучают не меньше остальных, поэтому с удовольствием принимают участие в многочисленных онлайн-испытаниях.

Первые спортивные челленджи, возникшие во время эпидемии коронавируса, служили не только развлечением, но и несли в себе важный посыл. Так, предполагаемый инициатор #StayAtHomeChallenge, нападающий «Сан-Хосе Эртквейкс» Томми Томпсон, призывал не выходить без надобности из дома, а также не забывать о тренировках. Принявший вызов должен был чеканить мяч максимальное количество раз.

Также по теме «Домашний кубок»: как челлендж Роналду со скручиваниями набирает популярность Криштиану Роналду, соблюдающий режим самоизоляции, запустил в социальных сетях челлендж, который быстро набрал популярность среди...

Идею быстро подхватили многие представители футбольного мира. Однако трюков с мячом им оказалось недостаточно, и вскоре он был заменён на туалетную бумагу, пользующуюся во время карантина особым спросом в магазинах по всему миру. Набивать рулон оказалось сложнее, но гораздо интереснее, поэтому челлендж получил широкое распространение во всём мире. В России его поддержали Ильзат Ахметов, Самуэль Жиго, Себастьян Дриусси, Джордан Ларссон, Вячеслав Малафеев и другие.

Второе сообщение, которое хотели передать спортсмены своим поклонникам, — важность соблюдения правил личной гигиены. В рамках #SafeHandsChallenge, изначально запущенного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), теннисистка Мария Шарапова, вратарь «Ливерпуля» Алиссон, пилот «Формулы-1» Ромен Грожан, актёр и бывший бодибилдер Арнольд Шварценеггер и даже президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказали об эффективной технике мытья рук.

«Давайте вышвырнем вирус. Распространяйте это послание, а не вирус», — посоветовал Инфантино.

Многие спортсмены в соцсетях демонстрируют свои тренировки в домашних условиях. Некоторые призывают следовать их примеру и выполнять упражнения, помогающие сохранить форму. Пожалуй, пока сравниться по популярности со #StayAtHomeChallenge может только «Домашний кубок» нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Его участникам предлагалось за 45 секунд сделать упражнение на пресс максимальное количество раз.

Сам португалец за отведённое время выполнил скручивания 142 раза. Задание, признанное экспертами по фитнесу не только интересным, но и полезным, с радостью подхватили представители многих видов спорта. Достойный результат показали гимнаст Давид Белявский и прыгунья в длину Дарья Клишина. Попытку последней Роналду отметил особо, опубликовав кадр из её видео у себя на странице.

Несмотря на непростое задание, рекорд футболиста пал уже спустя сутки. Сначала его коллега по сборной Португалии Рубен Диаш выполнил 150 повторов, а ещё через сутки место абсолютной рекордсменки заняла южноафриканская бегунья Кастер Семеня. За 45 секунд ей удалось сделать упражнение 176 раз.

Говоря о громких достижениях карантинного времени, нельзя не отметить успех армянского бодибилдера Манвела Мамояна. Спортсмен бросил вызов не столько своим коллегам, сколько самому себе, задумав побить рекорд Гиннесса по отжиманию на одной руке и одной ноге, который составлял 36 раз. И своё слово он сдержал: за минуту ему удалось выполнить 41 повтор.

Иного от атлета, не раз попадавшего в Книгу рекордов Гиннесса, ожидать и не стоило.

«Я начал устанавливать рекорды, когда мне было 15 лет. Первый раз я сделал это, выполняя скручивания на пресс. Помню, тогда получилось 2551 раз, но потом я себя преодолел и сделал 3511 раз. Затем начал устанавливать другие рекорды: отжимания на одной руке, на двух, на кулаках, на двух пальцах и много ещё разных комбинаций», — цитирует Мамояна «Чемпионат».

Составить достойную конкуренцию бодибилдеру может гимнаст Белявский. По крайней мере, оригинальности его домашним тренировкам не занимать. К примеру, отжимаясь традиционным способом, спортсмен «подпрыгнул», оторвав от пола обе руки и ноги.

Пальму первенства не только по зрелищности, но и по сложности трюков по праву можно отдать именно гимнастам. Итальянец Карло Мачини предложил коллегам #StripteaseHandStand. В рамках этого челленджа необходимо встать на руки и в таком положении снять с себя футболку. Интересно, что похожее испытание набирает популярность среди голливудских актёров. Его запустил Том Холланд, сыгравший Человека-паука в последних фильмах. Правда, в его случае необходимо не раздеться, а одеться и разрешается держать стойку, прислонившись к стене.

Одним из последних свой челлендж обнародовал теннисист Роджер Федерер. Причём швейцарец позаботился не только о спортивной, но и об эстетической составляющей задания. Его участникам предлагается выполнить традиционное теннисное упражнение на концентрацию и реакцию — подойти близко с стене и набивать от неё мяч. Однако попытка засчитывалась лишь у тех, кто не забыл надеть головной убор.

К флешмобу присоединились как действующие и бывшие теннисисты (Новак Джокович, Борис Беккер, Евгений Кафельников, Коко Гауфф, Бетани Маттек-Сандс), так и представители других видов спорта: горнолыжницы Линдси Вонн и Микаэла Шиффрин, футболист Тони Кроос и другие. Федерер восхитился количеством откликов, а также оригинальными подходами участников.

«Спасибо всем, кто принял участие. Некоторые видео были потрясающими: удары, наряды, места, шляпы, собаки, дети, зеркала, холодильники, стены и врачи. Мне очень понравилось! Продолжайте выкладывать!» — написал швейцарец.

А вот трёхкратный победитель турниров Большого шлема Энди Маррей призвал подключить к тренировкам своих вторых половинок. Вместе с супругой Ким он запустил #100VolleyChallenge. Как следует из названия, участники импровизированного матча должны выполнить 100 ударов с лёта.

«Во время съёмки этого видео споров и драк не было, хотя последний удар, похоже, был направлен мне в голову», — пошутил Маррей.

Пока примеру шотландца последовал лишь Джокович с женой Еленой. Стоит отметить, что в обоих случаях супруги ничуть не уступали самим теннисистам, демонстрируя прекрасное владение ракеткой.

Особняком от челленджей, направленных на поддержание физической формы, стоят многочисленные флешмобы с перевоплощением.

Большое распространение получил #FlippedaSwitch, участникам которого необходимо по щелчку поменяться одеждой с партнёром по изоляции. Его комичность заключается в том, что спортсменам-мужчинам приходится примерять наряды своих девушек или жён. Так, защитник «Зенита» Эмануэль Маммана оказался в коротком топе и леопардовой юбке, нападающий «Порту» Зе Луиш — в обтягивающей кофте, а гимнаст Никита Нагорный — в вечернем платье.

Звание инициатора #HaircutAtHome приписывается известному парикмахеру Ахмеду Алсанави, работавшему в «Челси». Он одним из первых предложил на время карантина полностью избавиться от волос на голове, подробно описав процесс на примере полузащитника «Реала» Эдена Азара. Возможностью примерить новый образ уже воспользовались форвард ПСЖ Неймар, нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль, защитник «Арсенала» Эктор Бельерин, а также игроки российских команд — Элдор Шомуродов и Дмитрий Комбаров.

Пожалуй, одним из самых неожиданных и необычных челленджей отметился защитник «Спартака» Роман Шишкин. Простой стрижки ему показалось недостаточно, и он решил выбрить на затылке эмблему красно-белых.