Плющенко рассказал о друзьях, попавших в Коммунарку
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- РИА Новости
«Поэтому не так всё просто, как говорили нам вначале. Обстановка буквально за несколько недель конкретно изменилась. Так что к этому нужно отнестись очень серьёзно. К тому же с нами живёт мама Яны, а она человек в возрасте и находится в зоне риска. Да и вообще, это может затронуть каждого. Поэтому, когда Сергей Собянин и Владимир Путин выпустили законы о самоизоляции, мы сразу сели на карантин», — приводит слова спортсмена «Фонтанка».
Ранее сообщалось, что Туктамышева хочет начинать утро с приготовленного любящим мужчиной кофе.