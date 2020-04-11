Плющенко рассказал о друзьях, попавших в Коммунарку

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил о том, что несколько его друзей заразились коронавирусом, попали в Коммунарку и были подключены к аппаратам ИВЛ.
Плющенко рассказал о друзьях, попавших в Коммунарку
  • © Оксана Джадан
  • РИА Новости

«Поэтому не так всё просто, как говорили нам вначале. Обстановка буквально за несколько недель конкретно изменилась. Так что к этому нужно отнестись очень серьёзно. К тому же с нами живёт мама Яны, а она человек в возрасте и находится в зоне риска. Да и вообще, это может затронуть каждого. Поэтому, когда Сергей Собянин и Владимир Путин выпустили законы о самоизоляции, мы сразу сели на карантин», — приводит слова спортсмена «Фонтанка».

Ранее сообщалось, что Туктамышева хочет начинать утро с приготовленного любящим мужчиной кофе.

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