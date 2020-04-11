Туктамышева призналась, что хотела бы начинать утро с приготовленного любящим мужчиной кофе

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о том, каким видит идеальное утро.

«Выспаться, открыть глаза, выйти на небольшой балкон, с которого открывается прекрасный вид на море, много зелени вокруг, и приготовлен горячий кофе любящим мужчиной, который уже ждёт тебя за столиком на этом балконе, и вы вместе наслаждаетесь моментом и тишиной раннего утра», — написала спортсменка в сервисе Stories в Instagram, отвечая на вопрос одного из подписчиков.

В феврале Туктамышева рассталась со своим бойфрендом фигуристом Андреем Лазукиным.

Ранее сообщалось, что пятый тест на коронавирус тренера по фигурному катанию Васильева оказался отрицательным.