Пятый тест на коронавирус тренера по фигурному катанию Васильева оказался отрицательным

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Олимпийский чемпион 1986 года по фигурному катанию, а ныне тренер Олег Васильев сообщил, что его пятый тест на коронавирус дал отрицательный результат.
Пятый тест на коронавирус тренера по фигурному катанию Васильева оказался отрицательным
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Сегодня пришёл результат пятого теста, он снова отрицательный. Завтра наш карантин должен закончиться, мы переходим в режим самоизоляции и в общей системе будем значиться как «здоровые», — приводит слова Васильева ТАСС.

С середины марта 60-летний Васильев находится на самоизоляции, поскольку у него, по словам представителей скорой помощи, был положительным тест на COVID-19.

Ранее Васильев рассказал, как ведётся контроль за тем, чтобы он и его семья находились на карантине в связи с коронавирусом.

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