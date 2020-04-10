Пятый тест на коронавирус тренера по фигурному катанию Васильева оказался отрицательным
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- РИА Новости
«Сегодня пришёл результат пятого теста, он снова отрицательный. Завтра наш карантин должен закончиться, мы переходим в режим самоизоляции и в общей системе будем значиться как «здоровые», — приводит слова Васильева ТАСС.
С середины марта 60-летний Васильев находится на самоизоляции, поскольку у него, по словам представителей скорой помощи, был положительным тест на COVID-19.
Ранее Васильев рассказал, как ведётся контроль за тем, чтобы он и его семья находились на карантине в связи с коронавирусом.