Неймар кардинально сменил имидж — побрился налысо
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В своём Instagram бразилец опубликовал фото, на котором видно, что он побрил голову налысо.
Ещё недавно бразилец выходил на поле и появлялся на публике с ярко-розовыми волосами.
Несколькими днями ранее на подобную смену причёски решился наставник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью.
В текущем сезоне 28-летний Неймар сыграл в 18 матчах во всех турнирах и записал в свой актив 15 голов и десять голевых передач.
Ранее сообщалось, что Неймар пообещал однажды перейти в «Интер Майами».