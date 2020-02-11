Неймар кардинально сменил имидж — побрился налысо

Короткая ссылка
Бразильский нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар кардинально сменил имидж.
Неймар кардинально сменил имидж — побрился налысо
  • © Panoramic/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

В своём Instagram бразилец опубликовал фото, на котором видно, что он побрил голову налысо.

Ещё недавно бразилец выходил на поле и появлялся на публике с ярко-розовыми волосами.

Несколькими днями ранее на подобную смену причёски решился наставник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью.

В текущем сезоне 28-летний Неймар сыграл в 18 матчах во всех турнирах и записал в свой актив 15 голов и десять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Неймар пообещал однажды перейти в «Интер Майами».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить