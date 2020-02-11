Неймар кардинально сменил имидж — побрился налысо

Бразильский нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар кардинально сменил имидж.

В своём Instagram бразилец опубликовал фото, на котором видно, что он побрил голову налысо.

Ещё недавно бразилец выходил на поле и появлялся на публике с ярко-розовыми волосами.

Несколькими днями ранее на подобную смену причёски решился наставник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью.

В текущем сезоне 28-летний Неймар сыграл в 18 матчах во всех турнирах и записал в свой актив 15 голов и десять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Неймар пообещал однажды перейти в «Интер Майами».