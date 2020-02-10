Неймар: пообещал, что однажды перейду в «Интер Майами»
- Reuters
«Я был одним из тех, кому предложили перейти в «Интер Майами». Я бы хотел этого. Я ответил им, что однажды обязательно сыграю за эту команду», — приводит слова Неймара B/R Football.
Неймар перешёл в ПСЖ из «Барселоны» в 2017 году за рекордные €222 млн. В нынешнем сезоне он сыграл 18 матчей за коллектив из столицы Франции, забил 15 мячей и сделал десять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции.