Неймар: пообещал, что однажды перейду в «Интер Майами»

Бразильский нападающий французского ПСЖ Неймар заявил, что пообещал перейти в клуб американской Высшей футбольной лиги (MLS) «Интер Майами», владельцем которого является экс-игрок сборной Англии Дэвид Бэкхем.

«Я был одним из тех, кому предложили перейти в «Интер Майами». Я бы хотел этого. Я ответил им, что однажды обязательно сыграю за эту команду», — приводит слова Неймара B/R Football.

Неймар перешёл в ПСЖ из «Барселоны» в 2017 году за рекордные €222 млн. В нынешнем сезоне он сыграл 18 матчей за коллектив из столицы Франции, забил 15 мячей и сделал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции.