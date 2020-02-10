СМИ: Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции

Бразильская модель Наджила Триндаде, которая обвиняла нападающего французского ПСЖ Неймара, готовит новый иск в отношении футболиста.

Как сообщает UOL, девушка обвиняет игрока в организации сети VIP-проституции. По её словам, женщины из Бразилии отправляются во Францию, где их якобы используют для оказания секс-услуг.

До этого Триндаде подала заявление в полицию на Неймара, заявив, что 15 мая он изнасиловал её в одной из парижских гостиниц. Сам футболист отрицал все обвинения. В июле стало известно, что Неймар не будет привлечён к ответственности.

Ранее сообщалось, что бразильская полиция завела дело на модель, обвинявшую Неймара в изнасиловании.