СМИ: Бразильская полиция завела дело на модель, обвинявшую Неймара в изнасиловании

Бразильская модель Нажила Триндади, обвинявшая в изнасиловании нападающего ПСЖ Неймара, может сесть в тюрьму.

Как сообщает Globo Esporte, полиция Сан-Паулу завела дело на модель за мошенничество, клевету и вымогательство. Девушке уже предъявлены обвинения.

Нажила Триндади подала заявление в полицию на Неймара, заявив, что 15 мая он изнасиловал её в одной из парижских гостиниц. Сам футболист отрицал все обвинения. В июле стало известно, что Неймар не будет привлечён к ответственности.

Ранее футболистка Морган заявила, что дело Роналду об изнасиловании было закрыто благодаря деньгам.