Футболистка Морган считает, что дело Роналду об изнасиловании было закрыто благодаря деньгам

Капитан сборной США по женскому футболу Алекс Морган прокомментировала закрытие дела против нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, который обвинялся в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги.

«В истории Роналду было слишком много доказательств, чтобы просто закрывать дело. Думаю, ему помогли деньги. И Роналду не единственный, с кем случалось подобное, но он один из самых известных игроков в мире, потому неудивительно, что эта история привлекла такое внимание. Я считаю важным продолжать поддерживать женщин, находящихся в полной уязвимости в таких страшных ситуациях, когда у них нет поддержки», — приводит слова Морган Sports Illustrated.

Американская модель Кэтрин Майорга обвиняла Криштиану Роналду в том, что он якобы изнасиловал её в 2009 году в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Сарри вернулся к работе с «Ювентусом» после перенесённой пневмонии.