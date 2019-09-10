Сарри вернулся к работе с «Ювентусом» после перенесённой пневмонии

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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри приступил к выполнению своих обязанностей после того, как прошёл курс лечения от пневмонии.
Сарри вернулся к работе с «Ювентусом» после перенесённой пневмонии
  • © STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL, vi/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщает Tuttosport, главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри вернулся к работе с командой после перенесённой пневмонии. Врачи разрешили 60-летнему специалисту руководить тренировочным процессом на поле.

Из-за болезни Сарри не смог присутствовать на тренерской скамейке в двух стартовых турах чемпионата Италии. В его отсутствие футболисты «Ювентуса» добыли две победы — над «Пармой» (1:0) и «Наполи» (4:3).

Ранее сообщалось, что «Ювентус» нацелен на подписание Давида де Хеа.

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