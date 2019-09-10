Сарри вернулся к работе с «Ювентусом» после перенесённой пневмонии
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Как сообщает Tuttosport, главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри вернулся к работе с командой после перенесённой пневмонии. Врачи разрешили 60-летнему специалисту руководить тренировочным процессом на поле.
Из-за болезни Сарри не смог присутствовать на тренерской скамейке в двух стартовых турах чемпионата Италии. В его отсутствие футболисты «Ювентуса» добыли две победы — над «Пармой» (1:0) и «Наполи» (4:3).
Ранее сообщалось, что «Ювентус» нацелен на подписание Давида де Хеа.