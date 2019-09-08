СМИ: «Ювентус» нацелен на подписание де Хеа

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Туринский «Ювентус» заинтересован в подписании вратаря английского «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа.
СМИ: «Ювентус» нацелен на подписание де Хеа
  • © Pablo Morano/AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает Mirror, «Ювентус» заинтересован в подписании вратаря МЮ Давида де Хеа, контракт которого с английским клубом завершается следующим летом. Итальянцы намерены вступить в переговоры с игроком зимой, если он не продлит договор с манкунианцами.

Давид де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. За время пребывания в клубе испанец успел стать чемпионом Англии, победителем Кубка и Суперкубка страны, а также Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что футболиста «Челси» избили возле ночного клуба.

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