СМИ: «Ювентус» нацелен на подписание де Хеа
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Как сообщает Mirror, «Ювентус» заинтересован в подписании вратаря МЮ Давида де Хеа, контракт которого с английским клубом завершается следующим летом. Итальянцы намерены вступить в переговоры с игроком зимой, если он не продлит договор с манкунианцами.
Давид де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. За время пребывания в клубе испанец успел стать чемпионом Англии, победителем Кубка и Суперкубка страны, а также Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что футболиста «Челси» избили возле ночного клуба.