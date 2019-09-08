СМИ: Футболиста «Челси» избили возле ночного клуба

Полузащитник лондонского «Челси» Даниэль Дринкуотер, который этот сезон проводит на правах аренды в «Бёрнли», был избит возле одного из клубов Манчестера.

Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, хавбека выгнали из ночного клуба после того, как он в нетрезвом состоянии начал приставать к девушке игрока команды «Сканторп Юнайтед» Кгоси Нтле.

Как только Дрикуотера вывели на улицу охранники, на него напали шесть человек.

В результате инцидента спортсмен получил разрыв связок голеностопного сустава, ушибы лица, плеч и рук. Помимо этого, он получил рассечение щеки и гематому под глазом.

Отмечается, что полиция не была вызвана по итогам происшествия. Футболист будет восстанавливаться от полученных травм около четырёх недель.

Ранее сообщалось, что футболисты «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац вернулись к тренировкам после нападения бандитов.