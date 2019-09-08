СМИ: Футболиста «Челси» избили возле ночного клуба
- © Yohei Osada/AFLO
- globallookpress.com
Об этом сообщает The Sun.
По информации издания, хавбека выгнали из ночного клуба после того, как он в нетрезвом состоянии начал приставать к девушке игрока команды «Сканторп Юнайтед» Кгоси Нтле.
Как только Дрикуотера вывели на улицу охранники, на него напали шесть человек.
В результате инцидента спортсмен получил разрыв связок голеностопного сустава, ушибы лица, плеч и рук. Помимо этого, он получил рассечение щеки и гематому под глазом.
Отмечается, что полиция не была вызвана по итогам происшествия. Футболист будет восстанавливаться от полученных травм около четырёх недель.
Ранее сообщалось, что футболисты «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац вернулись к тренировкам после нападения бандитов.