СМИ: Озил и Колашинац вернулись к тренировкам после нападения бандитов

Футболисты лондонского «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац вернулись к тренировочному процессу после нападения вооружённых грабителей.

Как сообщает Daily Mail, игроки лондонского «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац вернулись к тренировкам с основным составом команды. Футболисты были взяты под усиленную охрану после нападения грабителей и пропустили матч первого тура Английской премьер-лиги c «Ньюкаслом» (1:0).

По информации источника, Озил и Колашинац могут принять участие в матче второго тура чемпионата Англии с «Бёрнли», который состоится 17 августа.

Ранее сообщалось, что в адрес Озила и Колашинаца поступают новые угрозы.