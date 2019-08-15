СМИ: Озил и Колашинац вернулись к тренировкам после нападения бандитов

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Футболисты лондонского «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац вернулись к тренировочному процессу после нападения вооружённых грабителей.
СМИ: Озил и Колашинац вернулись к тренировкам после нападения бандитов
  • © Reuters

Как сообщает Daily Mail, игроки лондонского «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац вернулись к тренировкам с основным составом команды. Футболисты были взяты под усиленную охрану после нападения грабителей и пропустили матч первого тура Английской премьер-лиги c «Ньюкаслом» (1:0).

По информации источника, Озил и Колашинац могут принять участие в матче второго тура чемпионата Англии с «Бёрнли», который состоится 17 августа.

Ранее сообщалось, что в адрес Озила и Колашинаца поступают новые угрозы.

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