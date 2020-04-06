Эксперт по фитнесу прокомментировал челлендж Роналду

Эксперт по фитнесу и правильному питанию Андрей Семешов прокомментировал челлендж Роналду, запущенный им в социальных сетях.

Челлендж Роналду заключается в том, чтобы за 45 секунд максимальное количество раз дотянуться руками до поднятых ног в положении лёжа на спине.

«Роналду показывает упражнение, которое акцентировано развивает мышцы брюшного пресса. Кто-то говорит, что для этого нужно закидывать ноги на перекладину либо закреплять ноги и в полной амплитуде поднимать корпус. На самом деле в таких упражнениях мышцы пресса работают постольку-поскольку, а основную нагрузку получают совершенно другие мышечные группы», — рассказал Семешов RT.

Он положительно оценил упражнение, показанное Роналду, и посоветовал многократно повторять его для хорошего эффекта.

«Пресс, то есть прямая мышца живота или те самые «кубики», работает в очень маленькой амплитуде и отвечает за сгибание позвоночника, а не за подъём ног или туловища. Для нагрузки пресса это очень классное упражнение. Мышцу очень хорошо нагружать именно в многоповторном режиме, на разрыв, подолгу. Это не обязательное условие, но такой протокол будет эффективным», — добавил эксперт.

Семешов также высоко оценил физическую форму Роналду, отметив, что мало у кого из футболистов она есть.

«Видно, что Криштиану Роналду не просто так находится в невероятной физической форме. Если сравнить его со многими другими футболистами, то он выглядит как фитнес-модель. Тело такого качества профессиональному футболисту, наверное, даже не нужно, а он явно хочет ещё хорошо выглядеть», — заключил он.

Ранее фигуристка Евгения Медведева приняла участие в запущенном Роналду челлендже.