Роналду отметил участие Клишиной в своём челлендже

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Португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отметил участие российской легкоатлетки Дарьи Клишиной в своём челлендже.
Роналду отметил участие Клишиной в своём челлендже
  • © Andrea Staccioli / Insidefoto
  • globallookpress.com

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» показал упражнение, суть которого заключается в том, чтобы в положении лёжа на спине поднимать ноги и руки вверх к потолку и постараться достать ладонями до ноги как можно большее количество раз за 45 секунд. Сам Роналду сделал это 142 раза, Клишиной удалось сделать 97 повторений.

В сториз своего Instagram Роналду выложил скриншот видео, на котором Клишина принимает участие в челлендже, отметив его приветственным эмоджи.

Ранее сообщалось, что «Реал» не планирует возвращать Роналду.

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