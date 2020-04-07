СМИ: «Реал» не планирует возвращать Роналду

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Мадридский футбольный клуб «Реал» не собирается возвращать португальского нападающего Криштиану Роналду, ныне выступающего за туринский «Ювентус».
СМИ: «Реал» не планирует возвращать Роналду
  • Reuters

Как сообщает AS, президент «Реала» Флорентино Перес по-прежнему высоко ценит 35-летнего португальца, но считает, что его время в команде прошло, а новая стратегия клуба заключается в приобретении молодых футболистов, таких как форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

Отмечается, что вероятность возвращения португальца в Мадрид невелика, несмотря на слухи о его возможной продаже «Ювентусом» из-за экономических последствий пандемии коронавируса.

Роналду играл за «Реал» с 2009 по 2018 годы. Четырежды завоевав с командой победу в Лиге чемпионов, трижды — в клубном чемпионате мира, по два раза — в Примере, Кубке и Суперкубке Испании, а также Суперкубке УЕФА. 

Ранее Хавьер Тебас высказал мнение, что уход Месси из «Барселоны» не станет проблемой для Примеры.

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