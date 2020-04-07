Тебас не считает, что уход Месси из «Барселоны» станет проблемой для Примеры

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказал мнение о возможном влиянии на Примеру ухода нападающего Лионеля Месси из каталонской «Барселоны».

«Я бы хотел, чтобы Месси остался, но если он уедет, это не станет концом света. Многие говорили, что без Криштиану Роналду Ла Лига потеряет деньги, но наши доходы от продажи телеправ увеличились даже в Португалии. Великие игроки помогают, но они не так важны для турнира», — приводит слова Тебаса Goal.

Он отметил, что возможный переход Месси в миланский «Интер», о котором говорят в СМИ, не решит проблем Серии А.

«Там непростая ситуация с экономикой, и эти проблемы никак не решить при помощи Месси», — добавил президент Ла Лиги.

Контракт Месси с «Барселоной» заканчивается в 2021 году. Аргентинский форвард, являющийся воспитанником «Барселоны», стал первым футболистом в истории, выигравшим престижную футбольную награду «Золотой мяч» шесть раз. В общей сложности в его активе 34 клубных трофея, завоёванных с «Барселоной», а также множество различных индивидуальных наград.

Ранее сообщалось, что клубы Серии А единогласно согласились на снижение зарплат из-за коронавируса.