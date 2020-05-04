Больше полутонны над землёй: актёр из «Игры престолов» поднял 501 кг в становой тяге и установил мировой рекорд

Исландский спортсмен и актёр Хафтор Бьёрнссон установил мировой рекорд в становой тяге, подняв штангу весом 501 кг. Исполнитель роли Горы в сериале «Игра престолов» превзошёл на 1 кг достижение британца Эдди Холла, продержавшееся четыре года. Прежний рекордсмен заранее отказался признавать успех Бьёрнссона, так как тот предпринял попытку поднять вес не на соревнованиях, а в собственном зале для тренировок.

Уже больше 1,5 месяца практически нигде в мире не проходят никакие соревнования, но их отсутствие не означает, что историю спорта нельзя переписывать. В разгар пандемии это удалось сделать исландскому силачу и актёру Хафтору Бьёрнссону. Он побил мировой рекорд в экипировочной становой тяге, сумев поднять штангу весом 501 кг.

Любителям кино и сериалов Бьёрнссон прежде всего известен благодаря роли Григора Клигана по прозвищу Гора в сериале «Игра престолов», в котором он играл невероятно мощного телохранителя королевы Серсеи на протяжении пяти сезонов. Но для 31-летнего уроженца Рейкьявика актёрская деятельность не является основной: Бьёрнссон по праву входит в число сильнейших людей планеты, что он в очередной раз подтвердил, побив один из самых значимых рекордов в спорте.

Становая тяга — одна из трёх дисциплин пауэрлифтинга и базовое упражнение в силовой подготовке спортсмена. При её выполнении необходимо поднять с пола штангу или другой вес до уровня вытянутых опущенных рук. Прежний мировой рекорд в становой тяге принадлежал британскому спортсмену Эдди Холлу. В 2016 году он поднял ровно 500 кг в специальном комбинезоне и с лямками на руках. Тогда он прибавил к мировому достижению сразу 35 кг, и казалось, что больше полутоны ещё долго никто не поднимет.

Однако именно такую цель поставил перед собой Бьёрнссон, ставший за это время не только звездой телевидения, но и многократным победителем соревнований по силовой атлетике. Исландец, чей рост составляет 206 см, а вес — больше 200 кг, пять раз выигрывал турнир «Самый сильный человек Европы», трижды брал золото на организованных Арнольдом Шварценеггером состязаниях Arnold Strongman Classic, а в борьбе за титул «Самый сильный человек планеты» с 2012 года неизменно занимал призовые места и был признан лучшим в 2018 году.

Опыт установки мировых рекордов у Бьёрнссона тоже имеется. В 2015 году актёр побил достижение викинга Орма Сторольфссона, который 1000 лет назад сделал три шага с 650-килограммовой мачтой на своих плечах, прежде чем сломал себе спину. Бьёрнссон оказался крепче легендарного силача и сделал пять шагов, оставшись при этом целым и невредимым.

В более традиционных видах силовой атлетики Бьёрнссон тоже вписал своё имя в книгу рекордов. Ещё до своего подхода к 501-килограммовому весу исландец мог считаться лучшим в становой тяге, так как поднял 474 кг на удлинённой штанге, в то время как Холл при установке рекорда пользовался более удобной классической. В феврале Бьёрнссон на тренировке поднял уже 480 кг, что стало неофициальным рекордом мира.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году были отменены все крупные соревнования по силовой атлетике, и возможность бить рекорды исчезла. Но организаторы нового турнира World's Ultimate Strongman предложили лучшим силачам мира по отдельности поднимать самые большие веса в истории под присмотром судей. Открывать серию таких домашних соревнований должен был Бьёрнссон с попыткой поднять 501 кг в своём тренажёрном зале. Он провёл месяц в упорных тренировках, о которых рассказывал поклонникам на своём YouTube-канале.

2 мая исландец приступил к установке рекорда. Для начала он размялся на весе 420 кг, потом успешно взял штангу массой 465 кг и после этого на две секунды оторвал от земли 501 кг. За происходящим наблюдал четырёхкратный победитель турнира «Самый сильный человек планеты» Магнус Вер Магнуссон, и он в качестве судьи объявил попытку мирового рекорда в становой тяге засчитанной.

«Полагаю, сегодня я мог бы поднять и больший вес, но зачем? Я доволен своим результатом. Моя семья и друзья — тоже. Я решил, что этого достаточно», — сказал Бьёрнссон ESPN после установки рекорда.

Исландский спортсмен стал первым человеком, кто собственными руками поднял больше полутонны, но его рекорд ещё можно будет оспорить. Всё-таки Бьёрнссон не выступал на соревнованиях с другими участниками, которые могли бы попробовать взять такой же вес, а за установкой рекорда следили только его команда и соотечественник Магнуссон. Прежний обладатель рекорда Эдди Холл ещё в апреле заявил в своём Instagram, что не признает достижение Бьёрнссона, так как оно не будет установлено в приемлемых условиях, хотя и согласился, что исландец способен бить мировые рекорды, но добавил, что тот должен это делать на открытых для публики соревнованиях.