Шофёр Николая II и сын польского поэта Мишо: кем были первые участники Олимпийских игр от России

31 мая 1900 года состоялся дебют российских спортсменов на Олимпийских играх. В этот день на соревнованиях по конному спорту в Париже выступил Эли де Поляков. Двумя днями позже в гонках на почтовых экипажах вместе с ним принял участие князь Владимир Орлов. В конце июня два российских фехтовальщика, Юлиан Мишо и Пётр Заковорот, предприняли попытку выиграть медали в турнире саблистов-профессионалов. Кем были первые российские олимпийцы — в материале RT.

Эли де Поляков

Дебют российских спортсменов на Олимпийских играх состоялся в 1900 году в Париже. Первыми получили шанс отличиться и завоевать медали представители конного спорта. Согласно официальному отчёту о соревнованиях, в заявку вошли два представителя империи — князь Владимир Орлов и Эли де Поляков.

К сожалению, об олимпийских состязаниях 120-летней давности сохранилось совсем мало сведений. Достоверны лишь имена победителей и призёров в пяти дисциплинах. Результаты россиян до наших дней не дошли (а те, что имеются, не вызывают доверия), точно известно лишь то, что в первых тройках их не оказалось.

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Согласно наиболее распространённой версии, непосредственный дебют россиян состоялся 31 мая. В этот день де Поляков выступил в таком виде программы, как верховая езда с седлом. Конкурсантам необходимо было показать различные виды походок лошадей и преодолеть два небольших препятствия. Какое место среди всех участников занял российский представитель, точно неизвестно.

Спустя два дня, 2 июня, состоялся розыгрыш наград в ещё одной необычной для наших дней дисциплине — гонке на почтовых экипажах. Участники должны были управлять повозкой с четырьмя лошадьми. В этом состязании приняли участие оба российских конника, но их итоговые результаты также остаются неизвестными. Загадкой является и биография де Полякова: кроме имени, фамилии и самого факта участия в Олимпиаде, для спортивной истории России ничего не осталось.

Стоит отметить, что, согласно ряду источников, соревнования по обеим дисциплинам проходили в рамках Олимпиады, но не считались олимпийскими.

Владимир Орлов

О другом российском участнике Игр в Париже сохранилось гораздо больше информации. Князь Владимир Орлов был сыном генерала и дипломата Николая Орлова. По примеру отца он тоже построил военную карьеру и в 1906 году возглавил военно-походную канцелярию Николая II. Орлов был приближённым императора и входил в его свиту. Известно, что офицер был личным шофёром царя и иногда возил его на своём автомобиле.

Карьера Орлова шла в гору, пока в 1915 году он не был удалён со двора из-за неприязненного отношения к Григорию Распутину. Тогда он был переведён на службу на Кавказ, а в 1917 году отправлен на пенсию. После революции Орлов перебрался во Францию, где скончался в 1927 году.

Связи Орлова со спортом не ограничивались скромным, но зато историческим участием в Олимпийских играх. Через свою первую жену Ольгу он породнился с семейством Белосельских-Белозерских. Один из его шуринов, Сергей, активно развивал спорт в Российской империи и представлял страну в МОК на протяжении восьми лет. Его брат Эспер служил во флоте и на Олимпиаде-1912 стал бронзовым призёром в парусном спорте.

Юлиан Мишо

Среди участников Олимпийских игр в Париже от Российской империи были ещё два фехтовальщика. Юлиан Мишо и его ученик Пётр Заковорот принимали участие в турнире по сабле среди инструкторов (или маэстро, как их было принято называть), проходившем с 23 по 27 июня. Это была одна из немногих дисциплин, в которых могли участвовать профессионалы. К остальным состязаниям Международный олимпийский комитет допускал только любителей.

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Мишо и Заковорот выступили успешнее конников. Они пробились в финальную восьмёрку, которая во встречах между собой определяла победителя и призёров. В полуфинале они заняли второе и третье места и могли рассчитывать на медали, но в итоге Мишо стал пятым, а Заковорот — седьмым. За своё выступление они заработали 400 и 200 франков соответственно.

Юлиан Мишо происходил из семьи бельгийцев, перебравшихся в Польшу. Он был единственным сыном поэта и журналиста Александера Мишо. Мишо-младший занимался фехтованием на сабле под руководством учителей из Италии и Франции. В 1890-х он получил должность преподавателя в Варшавском военном фехтовально-гимнастическом зале, где обучал искусству обращения с саблей Заковорота.

Подробностей жизни Мишо после Олимпийских игр осталось немного. Известно, что в 1910 году он вместе со своим учеником вернулся в Париж на крупные соревнования. В этот раз Заковорот стал третьим, а его преподаватель — пятым. Мишо скончался в Варшаве в 1925 году и был похоронен на кладбище «Старые Повонзки».

Пётр Заковорот

Пётр Заковорот родился в крестьянской семье в Харьковской губернии. В молодости он был призван в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, расквартированный в Варшаве. Там он стал заниматься фехтованием под руководством Мишо и так преуспел в сабле, что даже получил должность помощника своего учителя. В 1897 году Заковорот продолжил обучение в военно-спортивной академии Будапешта, где спустя два года выиграл престижный международный турнир.

В 1910-м, уже после поездки на Олимпиаду в Париже, Заковорот стал преподавать в Главной гимнастическо-фехтовальной школе и Морском кадетском корпусе в Санкт-Петербурге. После прихода советской власти он продолжил заниматься любимым делом, но уже в Харькове, куда перебрался в 1920 году. Там он возглавил кафедру фехтования местного института физкультуры. Скончался один из первых российских олимпийцев в 1951 году.

Заковорот воспитал несколько известных в СССР фехтовальщиков и тренеров. Двое из них, Иван Манаенко и Вадим Андриевский, в будущем входили в состав советской сборной и приводили её к победам на самых престижных турнирах. Посвятил себя фехтованию и внук Заковорота Клавдий Ядловский, ставший заслуженным тренером СССР и воспитавший олимпийскую чемпионку Светлану Чиркову.