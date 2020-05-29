В бухте Казачья в Севастополе могут построить новую базу парусного спорта. Её разместят на участке, закреплённом за спортивной школой №1.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Парусный спорт у нас в городе является базовым видом спорта. На сегодняшний день данный вид спорта не имеет собственной базы с водной гладью для того, чтобы нормально организовывать тренировочный процесс», — сказал начальник управления по делам молодёжи и спорта Сергей Резниченко.

Средства на строительство направит Минспорта России — 348,5 млн рублей в 2022 году. Также предусмотрено софинансирование из местного бюджета в объёме 3,5 млн рублей, что позволит приступить к работам в 2021 году.

Ранее, как сообщал Nation News, в Санкт-Петербурге прошёл круглый стол, посвящённый развитию спорта.