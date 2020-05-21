В США погиб известный рестлер WWE Гаспард
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Об этом сообщает Associated Press.
Тело известного рестлера было обнаружено 20 мая на одном из пляжей в Лос-Анджелесе. При этом об исчезновении Гаспарда стало известно ещё 17 мая. Спортсмен и его десятилетний сын не справились с сильным течением, в результате чего их обоих унесло в океан. Ребёнок также погиб.
Гаспард дебютировал в рестлинге в 2003 году, но славу обрёл в 2006-м, когда впервые выступил на шоу WWE. Всего он провёл около трёх лет в крупнейшем рестлинг-промоушене мира, выступая в команде Cryme Tyme.
Ранее сообщалось, что знаменитый в прошлом рестлер Рокки Джонсон, отец актёра и рестлера Дуэйна Скалы Джонсона, скончался на 76-м году жизни.