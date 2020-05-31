Месси убеждён, что после пандемии коронавируса футбол не будет прежним

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не знает, каким будет мир после пандемии коронавируса.
Месси убеждён, что после пандемии коронавируса футбол не будет прежним
  • Reuters

По словам аргентинца, людям пришлось тяжело не только из-за карантина.

«Особенно нелегко было тем, кто потерял родственников и друзей и даже не смог с ними нормально попрощаться. Нет ничего хуже, чем терять людей, которых ты любишь. Это мне кажется очень несправедливым. Футбол уже никогда не будет прежним, но и не только он. Думаю, что и вся жизнь уже не будет той, к которой мы привыкли», — приводит слова Месси Goal со ссылкой на El Pais.

Ранее сообщалось, что вратарь Игорь Акинфеев рассказал о своём дебюте за ЦСКА.

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