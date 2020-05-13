Украинский борец Грицай обвинил Усика в сотрудничестве с российскими политтехнологами

Украинский борец Богдан Грицай обвинил абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика в сотрудничестве с российскими политтехнологами.

«Я, Богдан Грицай, обращаюсь к Александру Усику в ответ на его видеообращение, которое выглядит так, будто было адресовано мне. Похоже, этот ролик Усика снимали российские политтехнологи, которые, как и я, являются большими поклонниками Джоан Роулинг, книг о Гарри Поттере и используют приём «тот-кого-нельзя-называть», — сказал Грицай в ролике, опубликованном на его YouTube-канале.

Ранее украинский борец Грицай отказался от боя с Усиком по правилам бокса.