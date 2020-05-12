Украинский борец Грицай отказался от боя с Усиком по правилам бокса
- Reuters
После вызова на поединок Усик заметил, что по неписаным правилам имеет право выбрать вид спорта, и назвал бокс. Заочный конфликт между спортсменами разгорелся из-за высказываний Усика об отношениях России с Украиной и его участия в фильме российского производства.
Грицай также прокомментировал недавнее шуточное видео Усика, в котором он нокаутирует диванного эксперта — хейтера.
«Предложение Усика драться по правилам бокса для меня неприемлемо. Я ему ничего не предлагал, это он мне предложил бой. На видео это чётко видно. А я и есть тот диванный эксперт», — заявил Грицай каналу НТА.
Ранее сообщалось, власти Украины пока не запрещали показывать бои с участием Хабиба Нурмагомедова.