Украинский борец Грицай отказался от боя с Усиком по правилам бокса

Украинский борец Богдан Грицай, ранее предложивший боксёру Александру Усику провести бой без правил, отказался выступать на условиях своего оппонента.

После вызова на поединок Усик заметил, что по неписаным правилам имеет право выбрать вид спорта, и назвал бокс. Заочный конфликт между спортсменами разгорелся из-за высказываний Усика об отношениях России с Украиной и его участия в фильме российского производства.

Грицай также прокомментировал недавнее шуточное видео Усика, в котором он нокаутирует диванного эксперта — хейтера.

«Предложение Усика драться по правилам бокса для меня неприемлемо. Я ему ничего не предлагал, это он мне предложил бой. На видео это чётко видно. А я и есть тот диванный эксперт», — заявил Грицай каналу НТА.

Ранее сообщалось, власти Украины пока не запрещали показывать бои с участием Хабиба Нурмагомедова.