Украинский борец Грицай отказался от боя с Усиком по правилам бокса

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Украинский борец Богдан Грицай, ранее предложивший боксёру Александру Усику провести бой без правил, отказался выступать на условиях своего оппонента.
Украинский борец Грицай отказался от боя с Усиком по правилам бокса
  • Reuters

После вызова на поединок Усик заметил, что по неписаным правилам имеет право выбрать вид спорта, и назвал бокс. Заочный конфликт между спортсменами разгорелся из-за высказываний Усика об отношениях России с Украиной и его участия в фильме российского производства.

Грицай также прокомментировал недавнее шуточное видео Усика, в котором он нокаутирует диванного эксперта — хейтера.

«Предложение Усика драться по правилам бокса для меня неприемлемо. Я ему ничего не предлагал, это он мне предложил бой. На видео это чётко видно. А я и есть тот диванный эксперт», — заявил Грицай каналу НТА.

Ранее сообщалось, власти Украины пока не запрещали показывать бои с участием Хабиба Нурмагомедова.

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