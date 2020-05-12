Власти Украины пока не запрещали показывать бои с участием Нурмагомедова

Пресс-служба телеканала Setanta Sports, транслирующего турниры Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на территории Украины, сообщила, что на данный момент правительство страны не запрещало показывать схватки с участием действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«В сентябре прошлого года мы транслировали бой Хабиб — Порье, в том числе и для украинских телезрителей», — ответили Sport24 в Setanta Sports.

Как сообщили в пресс-службе телеканала, на данный момент запрет распространяется исключительно на показ поединков представителя тяжёлой весовой категории Алексея Олейника.

Олейник провёл 73 поединка в профессиональной карьере, в которых одержал 59 побед (54 — досрочно), потерпел 13 поражений (девять — досрочно), а одну схватку завершил вничью.

Ранее глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев назвал легендой 42-летнего российского бойца смешанного стиля Алексея Олейника.